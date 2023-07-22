預計F-16戰機於“年底”抵達烏克蘭 沙利文：美國將在數周內開始訓練烏飛行員

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美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比(John Kirby) 近日在受訪時表示，拜登政府預計美製F-16戰鬥機將於今年年底抵達烏克蘭。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周五在出席阿斯彭安全論壇上提及，美方將在“幾周內”開始訓練烏克蘭飛行員操作F-16戰鬥機。

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約翰·柯比周四在接受福克斯新聞頻道節目採訪時說，“現在來看，F-16戰鬥機可能會在今年年底到達（烏克蘭）那裡”。他補充說，“但據我們評估，僅靠F-16戰鬥機還不足以扭轉局勢”。

沙利文周五在出席論壇活動時談及，美國正在“迅速行動”向烏克蘭提供F-16戰機。他補充說，“我們將儘可能快地推進工作”。與此同時，以丹麥和荷蘭為首的11國聯盟已採取初步措施，使培訓計畫成為現實。歐洲官員上周表示，他們希望於8月在丹麥開始培訓，還將在羅馬尼亞設立一個培訓中心。而英國也將很快開始對烏克蘭飛行員進行英語教學。

據烏克蘭媒體報道，F-16戰機製造商洛克希德·馬丁公司計畫通過分包商德拉肯國際公司監督飛行員培訓。然而，對於是否在訓練結束後從本國機隊中對烏提供F-16戰機，各國一直猶豫不決。據一名挪威國防官員稱，挪威計畫派遣兩架教練機供烏克蘭飛行員學習，但這一計畫尚未公開宣布。

一位美國官員說，約翰·柯比的講話是“願望性的”，因為拜登政府仍在努力敲定交付戰機和培訓烏克蘭飛行員的計畫。該官員補充說，美國正在努力讓烏克蘭“儘快”獲得F-16戰機，但這需要一些時間。約翰·柯比和這位官員都沒有具體說明哪些國家將提供F-16 戰機。

據悉，約翰·柯比提出的時間表比烏克蘭官員預測的要快。7 月 12 日，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在採訪中說，他預計首批F-16 戰鬥機將在 2024年第一季度末飛上烏克蘭的天空。

沙利文周五表示，將儘快就這一問題採取行動，正在與盟國就培訓烏克蘭飛行員的問題開展合作，目前正在解決技術性問題。他指出，無法透露烏克蘭飛行員訓練開始的確切日期，但“需要幾周而不是幾個月”的時間。

不過，沙利文坦言，在“F-16戰鬥機將在反攻中發揮決定性作用”的問題上，美軍高層與烏克蘭人看法不同。他指出，俄羅斯擁有大約800架至900架四代和五代戰鬥機，但俄軍的戰機至今並沒有發揮太大作用，這是因為俄烏雙方都擁有不可忽視的防空能力，使得兩軍的戰鬥機都面臨對方防空部隊的威脅。

沙利文說，美國軍方高層的看法是，鑒於過去一年來戰爭中戰機受防空力量牽制並未發揮太大作用，期望F-16戰鬥機在烏軍的反攻中發揮決定性作用或不現實。

沙利文補充說，美國及其盟國將向烏克蘭提供的F-16戰鬥機同樣將起到增強烏克蘭長期防禦能力的作用，因此除了近期的需要外也是中長期的支持和援助。