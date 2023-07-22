首位被西方解除制裁的反戰俄富豪呼籲莫斯科精英加入其行列

俄羅斯/政治/烏克蘭

首位被西方取消制裁的俄羅斯商業大亨、銀行家廷科夫(Oleg Tinkov) 最新在受訪時表示，他希望這一決定將鼓勵莫斯科精英階層中的“懦夫”公開反對俄總統普京對烏克蘭的全面入侵。廷科夫本周成功挑戰了英國對他的制裁。他向英國《金融時報》表示，如果西方願意解除制裁，俄羅斯寡頭們將受到鼓舞，反對這場戰爭。

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廷科夫在採訪中說，“犯了一個錯誤。現在已經得到改正，但這對他們來說是件好事，因為他們可以向其他因制裁而團結在普京周圍的俄羅斯商人表明，你們可以發表聲明，離開俄羅斯，到文明世界去。”

在俄羅斯，廷科夫是一位罕見的白手起家的億萬富翁，他曾以英國維珍集團董事長理查德·布蘭森（Richard Branson）為模板，並獲得後者的聲援支持他挑戰制裁。在克里姆林宮主導的俄羅斯商界，廷科夫一直是個異類。

廷科夫在俄羅斯富豪中獨樹一幟，他曾譴責普京在烏克蘭發動了一場“瘋狂的戰爭”，痛斥俄羅斯正在陷入“法西斯主義”，並放棄了俄國國籍以示抗議。廷科夫說，這些反戰言論讓他失去了與其他數名俄羅斯億萬富翁的友誼。廷科夫說，“他們中的很多人不再和我說話，因為他們害怕。我不再和他人說話，因為他們是懦夫”。

廷科夫在採訪中說，他希望激勵俄羅斯寡頭們站隊。廷科夫說：“他們需要選擇一把椅子並坐上去。像過去30年那樣腳踏兩條船，在（倫敦）貝爾格萊維亞（Belgravia）區有一棟房子，並與普京做朋友，這已經行不通了。”

廷科夫談到，其他挑戰制裁的俄羅斯富商“既希望取消制裁，又（希望）繼續在俄羅斯做生意。我看不出他們如何能做到這一點”。英國外交部表示，在考慮了包括他“被指認制裁後”的行為在內的因素後，去年3月同意解除對55歲的廷科夫的制裁。

廷科夫住在瑞士，自2019年被診斷出白血病後就再也沒有去過俄羅斯。他聲稱克里姆林宮去年強迫他“火速出售”其創辦的Tinkoff銀行的股份，原因是他的反戰言論。

其他大多數俄羅斯富豪只是發表了謹慎的聲明，表示希望和平，但避免直接批評普京，因為他們害怕失去在國內的剩餘財富。他們中的一些人告訴《金融時報》，如果西方向他們展示解除制裁的明確途徑，他們會準備更直接地反對戰爭，並以廷可夫為例說明公開反對克里姆林宮可能會帶來的隱患。

報導指，儘管還有數十名俄羅斯富豪對制裁提出了法律挑戰，但他們中很少有人在法庭訴訟中提及反對戰爭，而是選擇關注技術問題。廷可夫表示，他成功挑戰制裁可能會改變有着相同訴求的俄羅斯寡頭們的盤算。他說，“在此之前，（其他俄羅斯商人）可能會說，這有什麼意義？”

俄烏戰爭已經持續了15個月，克里姆林宮用收購在俄西方公司的承諾收買了寡頭們的忠誠，這是自20世紀90年代資本主義在該國興起以來最大的資產轉移。廷科夫說，只要普京繼續掌權，這條維持寡頭們奢侈生活方式的道路就會充滿風險。廷科夫直言，“我的西伯利亞直覺顯示，他們的資產也將被國有化。這只是時間問題”。

廷科夫指出，“誰又能保證五年內他們不會拿走這些資產呢？我不相信普京領導下的俄羅斯會有長遠的未來，因為這些資產會不斷地被轉移。沒有法律，沒有法院。今天你贏了，明天你輸了——這就是俄羅斯輪盤賭。”

廷科夫說，英國取消對他制裁的決定表明，那些前往西方而不是留在莫斯科的俄羅斯商人有了更多希望。他說，“在民主國家，社會最終會糾正錯誤。在普京這樣的獨裁者那裡，一個人決定一切。”

廷科夫抱怨說，與留在俄羅斯的富豪相比，制裁使他的生活更加艱難。他指出，受制裁的俄寡頭中許多人仍能來歐洲。

廷科夫說，“Tinkoff銀行的高級管理層和其他人都在（南法）聖特羅佩度假。而我卻白白受苦。我沒有成為英格蘭和歐洲的英雄，而是面臨著風險，現在依然如此。我不知道普京會不會因此殺了我。而這些人卻坐在聖特羅佩經營銀行，環遊世界。這不公平。”