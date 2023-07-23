拜登夫人下周將到訪巴黎，慶祝美國重返聯合國教科文組織

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據美國政府高級官員透露，美國第一夫人吉爾·拜登（Jill Biden）博士將於下周前往巴黎慶祝美國重新加入聯合國教科文組織，此次訪問將突出參與此類多邊機構的必要性，並強調美國在世界上的領導作用。

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美國總統拜登（Joe Biden）正在派遣第一夫人這位頂級代言人參加相關慶祝活動，以扭轉特朗普政府的決定，他試圖向盟國保證“美國回來了”，並表明白宮重申對聯合國教科文組織的承諾。

在特朗普執政期間，美國退出了聯合國教科文組織，當時美國國務院的理由是其反以色列的偏見以及拖欠該國際機構的會費不斷增加。該組織促進全球教育、科學、文化和傳播領域的合作，還指定世界文化遺產。

一位政府高級官員說，吉爾·拜登將出席本周二舉行的聯合國教科文組織升旗儀式並發表講話，並向聯合國教科文組織總幹事奧黛麗•阿祖萊（Audrey Azoulay）致意。

拜登政府的另一名高級官員稱讚重新加入該組織的決定是“一個裡程碑，真正標誌着我們在一個重要的國際領域重新發揮領導作用”。

“當我們不出現在這些組織中時，其他國家就會填補空缺。在地緣政治競爭日益激烈的時代，競爭對手正在聯合國努力塑造全球議程，”第二位高級官員說，“如果我們不在房間里，我們就無法反擊”。該官員說，美國自2017年決定退出聯合國教科文組織以來，“損害了我們的利益”，並指出該組織也“進行了亟需的改革”。

第三位高級官員說，重回聯合國教科文組織將使美國政府在“國際標準和全球對世界遺產保護、新興技術倫理、新聞自由和......教育等問題的共同理解”方面發揮影響力。

這位官員說，美國在該組織的新的首要優先事項包括投資猶太人大屠殺教育、保護烏克蘭文化遺產、記者安全、以非洲婦女和女童為重點的科學、技術、工程和數學教育以及人工智能。

“拜登政府致力於在可以保護和促進我們的利益、安全和繁榮的多邊場合發揮領導作用。聯合國教科文組織正是這樣一個場所，我們相信在這裡的參與所帶來的益處非常值得投資，”第三位官員說。

吉爾·拜登將於周日晚上離開華盛頓前往巴黎，並於周一早上抵達。她將於周一會見法國總統馬克龍的夫人布麗吉特·馬克龍。她還將參觀世界文化遺產聖米歇爾山，並在諾曼底布列塔尼美國公墓悼念二戰中陣亡的美國軍人。