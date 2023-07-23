澤連斯基：普京失去了垂直權力的力量，烏軍需要全面天盾來抵禦空襲

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周日通過社交媒體平台“電報”再次呼籲更多的防空能力支持，並指“全面的天空盾牌”是“擊敗俄羅斯導彈恐怖襲擊的唯一途徑”。他還在美國有線電視新聞網（CNN）當天播出的專訪節目中表示，在經歷了瓦格納首領普里戈任領導的未遂兵變後，俄羅斯國內“甚至那些支持普京總統的戰爭和侵略政策的人，我認為這個比例也在下降”。

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CNN主持人紮卡利亞(Fareed Zakaria)在採訪中提問說，“我首先要提出一個非常坦率的問題，這也是每個人都在思考的問題。烏克蘭的反攻似乎比人們預想的進展更慢，困難也更多。您能否從你們的角度告訴我們，你們為什麼會面臨這些困難，你們需要什麼來努力克服這些困難？”

澤連斯基回答說，“謝謝你的提問，這確實是一個非常貼切的問題。我只想提請你注意全世界言辭的變化，我很高興聽到現在我們正在討論烏克蘭的反攻。烏克蘭沒有原路折返，而是在逐步解放自己的領土，這一點非常重要。”

澤連斯基說，“我們曾計畫在春季開始反攻。但我們沒有這樣做，因為，坦率地說，我們沒有足夠的彈藥和武器，也沒有足夠多的旅（級單位）接受過這些武器的適當訓練，更何況訓練任務是在烏克蘭境外進行的，但我們還是開始了反攻，這一點很重要。可以說，由於我們開始得稍晚，所有專家都會明白，這給俄羅斯提供了時間在我們所有的土地上布雷並建立數道防線。”

澤連斯基補充說，“因此，他們（俄軍準備）的時間肯定比他們需要的要多一些。正因為如此，他們修建了更多的防線，並在我們的土地上埋設了大量地雷。我們的反擊行動放慢了速度。我們不想失去我們的人、我們的人員、我們的軍人，也不想因此失去裝備。”

澤連斯基表示：“是的，我明白，勝利總是來得越快越好。這也是我們所希望的。但問題是這種自由，這種勝利的代價。因此，讓我們不要把人扔到坦克下面（不要尋找替罪羊），不誇張地說。讓我們按照我們的分析家、我們的情報建議來計畫我們的反攻。我們的一些定居點已經解放，所以我相信我們會取得勝利。”

紮卡利亞追問，“我想知道您能告訴我們俄軍的情況。您的部隊正在與他們遭遇。我想知道，鑒於過去幾周我們在俄羅斯看到的情況，您是否注意到瓦格納部隊沒有在戰場上與你們對抗？還是他們回到了（烏克蘭戰場）？俄羅斯人的士氣有變化嗎？您是否注意到普里戈任未遂兵變給俄軍帶來的影響？”

澤連斯基指出，“我認為，當我們看到俄羅斯社會發生了什麼，就能理解俄軍的實力發生了什麼變化，或者說是缺乏動力。他們失去了動力。你可以看到，普京失去了垂直權力的力量，而普里戈任所採取的措施也清楚地證明了這一點。同樣的情況也發生在俄羅斯軍隊和他們的公民身上。他們沒有自由。正因為如此，他們的積極性受到了極大的打擊——他們在公民生活和軍事活動中看不到勝利，甚至那些支持普京總統的戰爭和侵略政策的人，我認為這個比例也在下降。”

澤連斯基補充說，“我們分析了普里戈任的步驟。我們與合作夥伴進行了討論。我想說的是，40%也許是45%的俄聯邦地區原則上支持他們的步驟和普里戈任的言論。儘管他是恐怖分子的代表，甚至是恐怖分子本身的領袖，但你仍然可以看到，即便如此，俄羅斯社會仍然存在分裂。俄羅斯軍隊不團結，這就是我們需要採取行動的原因。”

紮卡利亞問道，“徹底摧毀克里米亞大橋是你們的短期目標嗎？您是否認為，作為反攻的一部分，你們將能夠收復整個克里米亞？”

澤連斯基回答說，“我們的目標是收回整個克里米亞，因為它是我們的主權領土。這不僅僅是一條後勤路線。這是一條用來為戰爭提供彈藥的路線，每天都在這樣做，它使克里米亞半島軍事化。對我們來說，可以理解的是，這是敵方在法律、國際法和所有適用準則之外建造的設施，因此可以理解的是，這是我們的目標。任何目標，任何帶來戰爭而非和平的目標，都必須被摧毀。”

紮卡利亞說，“作為報復，俄國人似乎已經退出了《黑海穀物倡議》。他們正在轟炸敖德薩的糧倉。在世界市場上運輸和銷售烏克蘭農產品變得更加困難。有什麼解決辦法嗎？現在俄羅斯人退出了糧食協議，你們有沒有找到任何辦法把烏克蘭的糧食運出去？”

澤連斯基表示，“首先，我認為將這兩種情況相提並論是錯誤的。這些都是人為綁定的關於俄聯邦的信息。讓我來解釋一下。從這些協議簽署伊始，俄羅斯，普京就不斷地、定期地封鎖（出口）走廊。有船隻在海上閑置，排起了長隊。有的要排兩三周。多達30艘船隻停在那裡，無法進出我們的港口。”

澤連斯基說，“俄羅斯想方設法延緩這一進程，並人為地在世界穀物市場上擡高價格，這與他們在能源方面的做法如出一轍。因此，這對我們來說並不新鮮。後來，他們又把克里米亞大橋周圍的這種情況作為一個例子。請相信我，如果你關注他們（俄羅斯）的公開信息，你會清楚地看到這是一個預定的方法。如果不是克里米亞大橋，他們會找到另一個例子、另一個理由來這樣做。這完全符合他們的意思。”

澤連斯基談到，“儘管如此，我們仍在尋找辦法，或者與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）交談。就在接受你的採訪前，我與（土耳其的）埃爾多安總統進行了會談，討論了這場危機。我們確實看到了擺脫危機的某些途徑。如果我們成功了，如果埃爾多安成功了，如果他更加強大，我想一切都會好起來的。”

澤連斯基表示，“無論如何，每個人都必須記住，黑海是我們所有國家的海。這不是俄聯邦的海。這裡有烏克蘭、土耳其、羅馬尼亞、保加利亞，我們正在與黑海地區的所有國家進行對話。我們有着非常實質性的務實關係、人道關係和法律關係。順便說一句，這一點非常重要。我們與所有國家都有法律關係，但俄羅斯除外，因為他們認為黑海是他們自己的海。”