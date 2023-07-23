聯合國強烈譴責俄羅斯襲擊敖德薩：蓄意破壞文化遺址或構成戰爭罪

烏克蘭/俄羅斯/聯合國

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）與聯合國教科文組織周日均發表聲明，對俄羅斯當天向烏克蘭黑海港口城市敖德薩發動的導彈襲擊予以強烈譴責。教科文組織強調，此次襲擊殃及敖德薩市中心的多處文化遺址，而這裡是世界遺產“敖德薩歷史中心”的所在地。

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自具有里程碑意義的糧食和化肥出口《黑海穀物倡議》終止以來，俄羅斯在過去一周對敖德薩和另外兩個港口城市喬爾諾莫爾斯克（Chornomorsk）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）發動了空襲。

據國際媒體報道，在周日的襲擊中，至少有1人喪生，20多人受傷，襲擊破壞了敖德薩的多處重要文化遺址，包括該市最重要的東正教教堂——始建於1794年的主顯聖容主教座堂。今年1月，該教堂被教科文組織列入《世界遺產名錄》。

在通過發言人發表的聲明中，古特雷斯就這場戰爭對烏克蘭的文化和遺產日益構成的威脅表達了關切。他指出，教科文組織已核實，自2022年2月24日以來，烏克蘭境內有270處文化遺址遭到破壞，其中包括116處宗教遺址。

該聲明總結道，“（古特雷斯）秘書長敦促俄羅斯聯邦立即停止對受廣泛批準的國際規範文書保護的文化財產的襲擊。秘書長還繼續敦促立即停止所有針對平民和民用基礎設施的襲擊。”

教科文組織對這一“無恥襲擊”深表震驚，並予以最強烈的譴責。未來幾天將向敖德薩派出一個特派團，對損失進行初步評估。教科文組織表示，在這起“敵對行為”之前，利沃夫和敖德薩地區受《世界遺產公約》保護的文化遺產最近也遭到了襲擊。

教科文組織總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）表示，這種肆無忌憚的破壞標誌着針對烏克蘭文化遺產的暴力升級。她說，“我強烈譴責這種對文化的攻擊，我敦促俄羅斯採取有意義的行動，履行國際法規定的義務，包括《1954年關於在武裝衝突情況下保護文化財產的海牙公約》以及1972年通過的《世界遺產公約》。”

教科文組織補充說，這些襲擊與俄羅斯當局最近發表的關於採取預防措施以保護烏克蘭境內的世界遺產地，包括其緩衝區的聲明相矛盾，蓄意破壞文化遺址可能構成戰爭罪行。

目前，烏克蘭共有八項遺產被列入教科文組織《世界遺產名錄》，包括文化遺產七項，自然遺產一項。其中，敖德薩歷史中心於今年1月25日申遺成功，同時還被列入《瀕危世界遺產名錄》。

鑒於戰爭對該遺產地所構成的威脅，世界遺產委員會啟用了《世界遺產公約操作指南》中的緊急程序。根據《世界遺產公約》條款，其194個締約國承諾不得採取任何可能直接或間接損害這一世界遺產地的蓄意行動，並協助提供保護。

4月4日，阿祖萊訪問了敖德薩，並與世界遺產地管理人員和文化部門的利益攸關方會面。她還審查了教科文組織為保護這一受到戰爭威脅的特殊遺產而採取的緊急行動。