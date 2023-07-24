中國政府要求律所在IPO文件中淡化中國風險

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路透社7月24日引述三位熟悉內情的人士說，中國政府已要求律師事務所在中國公司的境外上市文件中減少描述與中國有關的商業風險的措辭，並警告說，如不這樣做，可能影響監管部門對這些公司的首次公開募股（IPO）開綠燈。

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在中國政府加強對敏感信息跨境傳輸的控制之際，此舉是對中國公司境外上市審查的最新舉措，此前並無報道。

中國證券監督管理委員會（CSRC）7月20日會見了當地律師，要求他們不要在公司上市招股書中對中國的政策或商業和法律環境進行負面描述。

三位消息人士說，在這次閉門會議之前，監管機構在過去幾個月里就這一問題向從事上市申請工作的公司提供了非正式的所謂“窗口”指導。

路透社說，美國證券交易委員會（SEC）發言人拒絕發表評論。

上周，該證券監管機構表示，已指示在美國證券交易所上市的中國公司披露更多細節，說明中國政府在其運營中所扮演的角色，以及 2021 年禁止從中國維吾爾族地區進口商品的法律所產生的影響。

這封信是美國證券交易委員會為實施2020年法律所做努力的一部分，該法律加強了對在美國上市的中國公司的審查。

公開披露的信息顯示，計畫在海外發行股票的中國公司通常會將中國不斷變化的經濟、政治和社會狀況，以及政府政策和法規的變化和與美國的貿易緊張局勢列為商業風險。

其中一位因討論是保密的而不願透露姓名的人士說，作為首次公開募股（IPO）顧問的中國律師事務所已被要求放棄這種模板式的風險披露。

其中的兩位人士說，最新的指導意見可能會迫使中國公司推遲甚至暫停在美國的股票發行，因為美國的監管機構要求全面披露風險。

路透說，中國新的境外上市規則於3月31日生效，該規則禁止在上市文件中發表任何"歪曲或貶低中國法律政策、商業環境和司法狀況"的評論。

但是該規則並未明確規定哪些內容屬於此類評論。

所有主要市場都要求發行人向潛在投資者披露與公司本身、業務領域和總部所在國相關的風險。

其中一位消息人士說，3月31日之後編寫的招股說明書中針對中國的風險聲明引起了北京一些高層領導的注意，促使中國證監會向交易商重申了北京在這一問題上的立場。

據三位消息人士稱，在上周的會議上，中國證監會要求律師事務所不得簽署包含歪曲或貶低中國法律、政策和監管環境的聲明的境外股票發行相關信息。

中國證監會沒有立即回復傳真置評請求。

風險披露

其中兩位消息人士說，中國監管機構在早些時候向交易商提供的"窗口指導"中暗示，如果不遵守該指導，交易商和發行人可能會失去上市的監管綠燈。

據其中一位知情人士透露，中國證監會國際合作部、十多家中國律師事務所以及其他政府和行業機構的代表出席了 7 月 20 日的會議。

兩位消息人士說，方達律師事務所、漢坤律師事務所和中倫律師事務所等國內大型律師事務所也出席了會議。

方達、漢坤和中倫律所都沒有回應路透社的置評請求。

這些最新措施的出台，正值中國政府努力重振世界第二大經濟體之際，中國經濟在經歷了冠狀病毒"COVID"事件後的初步反彈後，近幾個月開始迅速失去動力。

許多外國公司也對不斷變化的商業環境表示擔憂，近年來，中國對技術和諮詢公司的打壓，以及針對間諜和數據安全的新法律，都標誌着中國的商業環境正在發生變化。

有關海外上市和數據傳輸的新規定已經增加了及時獲得批準的難度，並引發了要求中國政府重新考慮其做法的呼聲。