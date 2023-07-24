布林肯：美國將負責任地管理對華關係，烏方已收復50%被占土地

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在美國有線電視新聞網（CNN）周日播出的專訪節目中表示，全世界都希望美中兩國負責任地管理雙邊關係，美方將如此行事，他認為中方也已得到了這一需求信號。就俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，布林肯指出，就俄羅斯和普京想要達到的目的而言，在很久以前就已經失敗了。

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CNN主持人法里德·紮卡利亞(Fareed Zakaria)在採訪中提問說，“國務卿先生，當我在世界各地旅行時，特別是當我與亞洲外交官交談時，我得到了一個關於美中關係的信息，那就是他們想知道這將走向何方，現在是否存在一種持續的棘輪效應或針鋒相對——美國對中國施加某種限制；然後中國將作出回應；或者我們是否正在達到一種可能的穩定平衡？換句話說，正如一位亞洲外交官對我說的那樣，我想從美國人那裡了解的是，他們是否已經做完了，還是這只會繼續下去？”

布林肯說，“我想說兩件事。首先，我們正在努力使（美中）關係保持一定的穩定性，為這一關係奠定基礎，以確保我們所處的競爭不會演變成衝突，這不符合我們的利益、他們的利益或其他任何人的利益。首先是加強我們的溝通渠道——交談、接觸、盡最大努力解決我們的深刻分歧，至少明確這些分歧，以免意圖誤解，同時看看是否有我們可以合作的領域。”

布林肯補充說，“我在世界各地、無論走到哪裡都聽到了一個明確的需求信號，即我們每個國家——美國和中國——都將負責任地管理這一關係，因為這當然不僅對我們產生影響，而且對世界各國產生影響。這正是我們正在做的事情，我認為中方也聽到了這一需求信號。”

布林肯說，“因此，我在北京時與中國同行進行了數小時的交談。耶倫（Janet Yellen）財長也到那裡，做了同樣的事情。（總統氣候問題特使）約翰·克里（John Kerry）剛去了那裡。（國家安全顧問）沙利文（Jake Sullivan）也參與其中。所有這些都是一個過程，試圖至少在其中保持一些穩定性，看看我們是否能夠非常清楚地認識到我們之間的分歧，以及我們在哪些方面可以合作。”

布林肯說，“我們已經說得很清楚，我對中國同行也說得很清楚，我們將繼續做和說中國不喜歡的事情，就像他們會繼續做和說我們不喜歡的事情一樣。對我們（雙方）的考驗是，我們是否能通過這種方式來確保我們保持這些溝通渠道，繼續對話，並如我所說，努力處理分歧，看看我們是否能合作。這就是我們的做法。我認為這是負責任的做法。”

法里德·紮卡利亞說，“我的意思是，你們在談話，但在氣候、核軍備、國防發展方面卻沒有證據。”

布林肯說，“從談話開始。我們以前不怎麼談話。現在我們在談。我們有不同的團體正在或即將參與解決一些相互獨立的問題，這些問題是兩國關係中存在的問題，我相信我們能夠解決這些問題。與此同時，在一些領域，如果我們能找到合作的方式，這顯然符合我們（雙方）的利益。我們已經開始討論這個問題。”

布林肯說，“現在還為時尚早。結果會證明一切。但我個人的感覺是，人們已經認識到，如果我們每個人都在玩遊戲，在做任何事情之前互相牽制，清除障礙，那麼我們將一事無成。世界各地發出的要求他們（中方）負責任地接觸的信號是強烈的、明確的、響亮的。”

法里德·紮卡利亞說，“當然，最敏感的問題之一是軍事方面、核武器和台灣問題。要做到這一點似乎非常困難，因為與中國國防部長的接觸不會太多，因為他目前正受到制裁。基辛格曾與他會面。為什麼不取消制裁，這樣你們就可以直接進行軍方對軍方的會談，試圖緩解一些緊張局勢呢？”

布林肯說，“實際上，這些制裁併不妨礙這位（國防）部長與我們接觸，也不妨礙我們與他接觸，因此並不存在實際障礙。實際上，他能否被接觸是中國的政治決定。這是每個體制、每個國家都必須要求自己決定的事情。我們已經說得很清楚，我們認為有責任進行這些軍方對軍方的接觸，有責任進行這種對話，尤其是為了避免任何誤判，避免對我們各自正在做的事情產生任何誤解。所以我們將看看中國在這方面的表現。”

法里德·紮卡利亞追問，“但美國不會取消對他的制裁？” 布林肯回答說，“我只能告訴你，我們認為這部分對話很重要。恢復對話是件好事。中國必須決定是否準備這樣做。”

此外，布林肯在採訪中就烏克蘭正在開展的反攻情況介紹說，“烏克蘭正在為奪回更多被俄羅斯奪走的土地而戰鬥。烏克蘭已經奪回了最初被佔領的約50%的土地。現在，他們正在進行一場艱苦的戰鬥，以奪回更多的土地。現在還處於反攻的初期。這是艱難的。俄羅斯人已經建立了堅固的防禦工事。”

布林肯表示，“但我深信，憑藉烏克蘭人現在從50多個國家獲得的裝備和支持，憑藉他們的部隊所接受的訓練，許多接受過訓練的部隊尚未完全投入這場戰鬥；或許更重要的是，與俄羅斯人不同，烏克蘭人是在為自己的土地、自己的未來、自己的國家、自己的自由而戰——我認為這是決定性的因素，這一點將會得到體現。但這不會在接下來的一兩周內發生；我認為，我們還需要幾個月的時間。”

布林肯強調，“就俄羅斯和普京想要達到的目的而言，他們已經失敗了，他們已經輸了。他們的目標是將烏克蘭從地圖上抹去，消除其獨立和主權，將其併入俄羅斯。這在很久以前就已經失敗了。”

就烏克蘭是否將獲得美製F-16戰鬥機的問題，布林肯表示：“我相信他們會的，重要的是要確保他們接受過適當的培訓，能夠維護這種戰鬥機並以明智的方式使用它們”。