推特變身“X”將迅速成為支付銀行商務平台

推特

推特自2006年問世以來一直使用的藍鳥標識不見了，今天周一推特在其網站推出新徽標：一個黑白相間的大寫字母"X"。推特新首席執行官說，X是無限互動的未來狀態...

廣告 繼續瀏覽後續

社交網絡推特的所有者、奇思妙想的商人埃隆-馬斯克（Elon Musk）和一個月前上任的公司新首席執行官琳達-雅卡里諾（Linda Yaccarino）在周末宣布，該平台將放棄藍鳥標誌，更名為“X”，並迅速進軍支付、銀行和商務領域。

馬斯克先生已於周日更改了他在推特上的個人照片，換上了新徽標。他將新徽標形容為"極簡主義裝飾藝術"，還將個人簡介中的鏈接改為“X.com”，直接通向推特Twitter網站。

周六晚間，馬斯克先生表示，他正在考慮取消推特的飛鳥標誌。他在推特上寫道："我們很快將告別推特的品牌標識，並逐漸告別所有的小鳥"，他隨後建議的推特新標誌是一個大寫的“X”。

他補充說："如果今晚有足夠好的X徽標，我們明天就會把它放到全球網上。在一位網民的提問下，馬斯克先生還表示，更名後推文將被稱為“X”。

“X”是一個數學符號，馬斯克作為特斯拉、SpaceX、推特和腦機接口（Neuralink）的老闆，特別喜歡這個符號。馬斯克曾創辦過一個名叫“X.com”的在線銀行和網站，後來變成了在線支付服務“PayPal”。

艾隆-馬斯克有一個孩子的名字中也有這個字母，這個男孩名字叫“X Æ A-12”。

馬斯克去年2022年10月以440億美元收購了推特，並在今年4月將公司更名為“X Corp”。從那時起，他就經常提到他的模糊計畫，即把公司改造成一個多元應用平台，提供金融服務，就像中國的微信一樣。

推特新任首席執行官琳達-雅卡里諾（Linda Yaccarino）周日在推特上詳細介紹道，在人工智能的支持下，“X”將以我們剛開始想象的方式連接我們。

她補充到："X是無限互動的未來狀態，可以圍繞音頻、視頻、信息、支付/銀行業務，為創意、商品、服務和機遇創造一個全球市場。她還說，“這種轉變絕對是無限的。X將是一個可以提供...一切的平台”。