普京：俄羅斯將取代烏克蘭向非洲提供穀物和化肥等商品

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）7月24日刊文表示，俄羅斯將取代烏克蘭向非洲出口穀物、食品、化肥等商品，此前莫斯科退出了經聯合國和土耳其斡旋達成的《黑海穀物倡議》。他在文中表示，繼續該倡議“已沒有任何意義，因為它已無法實現其最初的人道主義目的”。普京說，“我們反對進一步延長該‘協議’，其已於7月18日終止”。

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普京在克里姆林宮網站上發表《俄羅斯和非洲：共同努力實現和平、進步和成功的未來》一文中表示，俄羅斯有能力替代烏克蘭穀物出口，今年的收成有望再次創紀錄。

普京寫道，“我要保證，我國有能力在商業和免費的基礎上替代烏克蘭的穀物，尤其是我們預計今年的收成將再創新高”。

普京補充說，“儘管受到制裁，俄羅斯仍將繼續積極努力，向非洲提供穀物、食品、化肥和其他商品。我們高度重視並將進一步發展與非洲的全方位經濟聯繫——與單個國家以及區域一體化協會，當然還有非洲聯盟。”

繼莫斯科上周決定退出《黑海穀物倡議》後，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）20日強烈譴責俄羅斯最近幾天對敖德薩和其他烏克蘭港口的襲擊。在作出這一決定的同時，俄方還取消了對於運送穀物和其他穀物貨物的船隻在黑海西北部航行的安全通行保障。

古特雷斯指出，破壞民用基礎設施可能違反國際人道主義法，並強調“這些襲擊的影響還遠遠超出了烏克蘭”。古特雷斯說：“我們已經看到全球小麥和玉米價格受到負面影響，這對所有人都造成傷害，尤其是全球南方的弱勢群體。”

古特雷斯談到，他將“毫不鬆懈”地努力確保來自烏克蘭與俄羅斯的糧食產品和化肥不受阻礙地進入全球市場，由此來持續應對全球的饑餓和糧價上漲問題。