烏克蘭宣布一周內收復16平方公里 承認夜襲莫斯科

烏克蘭/俄羅斯

基輔今天周一宣布，上周從俄軍手中奪回了烏東和烏南超過16平方公里的領土，並承認昨夜襲擊了莫斯科。據烏克蘭副防長說，反攻兩個月以來，烏軍解放了227平方公里領土。

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據法新社7月24日發自基輔的報道，烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Ganna Maliar）對烏克蘭電視台說："在這一周內（......），巴赫穆特地區解放了4平方公里"，南部解放了"12.6 平方公里"。

烏克蘭國防部副部長對烏軍上周取得的"成功"表示高興。她補充說，自6月初開始反攻以來，基輔軍隊已"解放"了烏東巴赫穆特地區35 平方公里和烏南192.1平方公里的領土。

她還說，俄軍上周"向庫皮揚斯克（東北部）發起攻擊，旨在將我軍部隊逼退到奧斯基爾河以外，並尋找我軍防禦的薄弱環節"。

最近幾天，俄軍聲稱在這一地區略有進展，特別是宣布控制了一個火車站。俄羅斯總統普京周日表示，烏克蘭的反攻"已經失敗"。

基輔承認襲擊莫斯科

今天周一烏克蘭宣布對昨夜針對莫斯科的無人機襲擊事件負責。法新社說，這一攻擊表明了俄羅斯首都的脆弱性，同時克里米亞和烏克蘭敖德薩地區也遭到了俄軍新的襲擊。

一名不願透露姓名的烏克蘭國防消息人士告訴法新社，對莫斯科的襲擊是烏克蘭"軍事情報局GUR的一次特別行動"。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）之前承諾對俄羅斯在周末襲擊敖德薩（造成兩人死亡和一座大教堂被毀）進行報復。

俄羅斯軍隊譴責昨夜的兩起襲擊行動是“恐怖主義行為"，並聲稱兩架烏克蘭無人機已被擊落並墜毀，未造成人員傷亡。

其中的一架無人機墜落在俄羅斯國防部附近的俄羅斯首都共青團大道上。法新社記者看到一棟屋頂受損的建築以及幾輛執法車和消防車以及一輛救護車。警方封鎖了該地區。

70 歲的居民弗拉基米爾告訴法新社記者， "當時是凌晨 3 點 39 分。房子真的在搖晃"。他說："烏克蘭無人機幾乎可以一直飛到國防部，這真是醜聞”。

32 歲的安東-卡奇林（Anton Kachirine）是附近一家咖啡館的服務員，他對這次襲擊很淡定：“這不是什麼新鮮事，也不是第一次發生了”。

另一架無人機襲擊了莫斯科南部利哈切瓦街的商業中心，法新社攝影師在那裡看到一棟大樓頂部的窗戶被打碎，該大樓附近有一家屬於法國Leroy Merlin集團的商店。