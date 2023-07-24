Politico: 中國秘密向俄羅斯運送足夠一支軍隊的裝備

中國/俄羅斯/軍備/烏克蘭戰爭

美國Politico網站7月24日獨家報道稱，中國秘密向俄羅斯運送足以裝備一支軍隊的裝備，而這些交付暴露了西方的制裁存在一個“龐大如中國的漏洞”。該報透露，中國防彈衣出口到俄羅斯被標記成“陶瓷物品”，而陶瓷是防彈衣的一種部件....

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Politico的獨家的調查指出，從防彈衣到無人機，價值數百萬美元的中國裝備正出現在俄羅斯市場上。

上海H Win（暫譯華贏）是一家軍用防護裝備製造商，該公司網站發布的照片顯示，一名高個子、剪平頭、鼻子扁平的白種男子正在工廠檢查防彈衣。這位面帶微笑的客戶的身份尚不清楚，但很有可能是俄羅斯人。

這個上海公司的網站今年 3 月自豪地稱，今年春天，我們的一位客戶來公司確認防彈背心的款式和數量，並仔細檢測了我們防彈背心的質量，"該客戶"當即直接確認了防彈背心的訂購數量和後續購買意向"

根據 POLITICO 獲得的海關記錄，俄羅斯買家已申報了“數十萬”件上海H Win（華贏）公司生產的防彈背心和頭盔的訂單，文件中列出的商品與該公司的“目錄商品”一致。

Politico說，此類證據表明，儘管中國政府呼籲和平，但中國正逼近紅線，向俄羅斯提供足夠的非致命、但在軍事上有用的裝備，以對普京總統長達17個月的烏克蘭戰爭產生實質性影響。這些防護裝備足以裝備俄羅斯自入侵以來動員的許多人員。此外，還有可用於指揮炮擊或投擲手榴彈的無人機，以及在夜間瞄準敵人的熱光學瞄準鏡。

這個報道解釋說，中國對這些產品的描述聽起來可能無害，例如"頭盔"，據說是用於彩彈射擊遊戲的，"非軍事用途，非雙重用途"。然而，制裁和防務專家表示，將“軍民兩用產品”誤標為民用產品，而實際上是用於戰場的做法很常見。例如，中國陶瓷是防彈衣的一種部件。

Politico說，最重要的發現： 根據海關數據彙總機構(ImportGenius)分享的海關數據，俄羅斯Pozitron公司在 2022 年 11 月和 12 月從中國北京的KR Natural公司進口了6000多萬美元的"頭盔"、"雜項陶瓷"和其他物品。

據柏林智庫墨卡托中國研究所（Mercator Institute for China Studies）的首席分析師海倫娜-萊加達（Helena Legarda）說：儘管中國聲稱自己是一個中立的行為體，但實際上它在這場戰爭中支持俄羅斯。

海倫娜-萊加達補充說，像防彈衣、熱成像甚至商用無人機這樣可用於進攻性的前線裝備不太可能引發歐盟的反應。