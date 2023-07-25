中國稱"嚴格"執行聯合國對朝鮮制裁決議

聯合國/中國/朝鮮/核武

七國集團和歐盟國家請求中國政府"協助"防止朝鮮利用中國領海規避聯合國的石油制裁。中國回稱已"嚴格"執行聯合國的制裁決議。

朝鮮領導人金正恩（右）和中國國家主席習近平（左）在朝鮮平壤五一體育場觀看群眾體操表演2019年6月20日朝鮮政府提供的照片無法獨立驗證。

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法新社報道，這封信是七國集團和歐盟國家寫給北京駐聯合國特使張軍的，信中對“繼續存在多艘油輪”利用中國水域，向朝鮮“提供被制裁的石油產品貿易"表示擔憂。

法新社周五看到的這封信由澳大利亞、加拿大、法國、歐盟、德國、意大利、日本、新西蘭、韓國、英國和美國的駐聯合國大使簽署。

對此，中國政府申明自己"嚴格執行聯合國安理會決議，認真履行國際義務"。

中國駐聯合國代表團發言人周一在推特上說，“中國敦促有關各方全面執行聯合國安理會涉朝決議，特別是關於恢復對話、加強外交努力、推動政治解決的規定”。

在周一的例行記者會議上，當被問及這封信時，中國外交部發言人毛寧回答說："中方一貫遵守執行安理會決議的國際義務"。

七國集團和歐盟國家在信中說，負責監督朝鮮遵守制裁情況的聯合國專家組觀察到了這些油輪的存在和移動。

朝鮮自2006年以來一直因開發核武器而受到國際制裁，2017年制裁力度增加了三次。

當年安理會為迫使平壤停止核武器和彈道導彈計畫而一致採取的措施包括限制朝鮮的石油進口。

自 2017 年以來，聯合國安理會一直未能就朝鮮問題達成一致立場。

2022年5月，中國和俄羅斯否決了對平壤實施新制裁的決議，此後，儘管朝鮮發射了數枚導彈，包括周六再次發射，但安理會一直沒有通過任何決議或聲明。

美國尤其經常指責北京和莫斯科充當朝鮮政權的"擋箭牌"，阻止安理會對朝鮮問題做出一致反應，從而鼓勵平壤當局進一步發射導彈。