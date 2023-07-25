豐田在中國的合資企業解僱約1000名工人

日中/豐田

豐田汽車在中國的合資企業周一表示，該公司已提前解除大約1000名工人的合同。

東京車展上的豐田標誌2019年10月24日

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路透社消息說，豐田與中國國有企業廣州汽車集團（GAC）的合資企業，上周末解僱了這些工人，並向他們提供了補償。豐田此舉表明全球最大汽車市場的價格戰，給汽車製造商帶來了壓力。

據日經中文7月24日報道，豐田中國法人透露，與廣州汽車集團的合資公司“廣汽豐田”針對1000名員工提前終止了合同。豐田方面表示，這一決定是“基於目前的生產情況”。

該報道說，在中國，由於市場轉向純電動汽車（EV）和經濟放緩影響，新車銷售低迷，日系車企面臨的逆風正在加強。

日經中文網說，在中國，由於政策推動等原因，純電動汽車需求正在迅速擴大，中國已成為比亞迪和美國特斯拉等國內外大型新型車企展開激烈競爭的市場。日系車在應對電動化方面起步較晚，需要刷新產品陣容和改革成本結構。

據豐田7月6日公布的2023年1～6月在華累計銷量與上年同期相比減少2.8%，僅為87.94萬輛。2022年6月至12月底是以豐田等日資企業具有優勢的汽油車為對象、局部採取汽車購置稅減半措施的時期，現階段銷量已開始出現下滑。

廣汽豐田截至2023年6月的員工人數為1.9萬人。1000人相當於約5%。

據悉，針對終止合同的員工，廣汽豐田除了協助尋找新的工作單位之外，還將支付法律規定的經濟補償金。