斐濟總理看手機時摔傷頭部推遲訪中國

斐濟/中國

斐濟總理西蒂文尼-拉布卡（Sitiveni Rabuka）說，他看手機時絆倒，頭部受傷，因此被迫推遲即將開始的中國之行。

斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）宣布他不能去中國參加大運會的原因。2023年7月25日

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澳洲ABC說，斐濟總理周二晚在社交媒體發布了一段超現實視頻，他出現在鏡頭前，頭頂貼着一塊敷料創口貼，身穿一件沾着淡淡血跡的商務襯衫，宣布了他推遲訪問中國的消息。

他說："我剛從醫院回來，因為今天早上的一場小事故，我的頭上被包紮了一下。是我的錯，我當時在看手機。我走上台階時被絆倒了，傷到了頭。

布卡先生說，醫生要求他周五再到醫院進行"複查"，以便更換敷料包紮，這迫使他取消了原定的中國之行。他說："我不得不通知中國，我明天晚上無法成行。他補充說，"我相信以後還會有其他的邀請，我希望我能夠履行邀請"。

在中國駐斐濟大使館宣布斐濟總理拉布卡的中國之行幾小時後，拉布卡在推特上說，他已"受邀"參加在成都舉行的世界大學生運動會開幕式，並與習近平主席會面。

澳洲ABC說，去年，中國曾試圖與十個太平洋島國簽署一項範圍廣泛的貿易和安全條約，但以失敗告終。

拉布卡先生的政府自去年年底執政以來，一直與北京關係緊張。這位新任總理承諾要審查並可能廢除斐濟與中國之間的舊警務合作協議，引起了中國政府的憤怒。

然後，在他為台灣駐蘇瓦使團贏得了一個小小的外交勝利，恢復了該使團的一些外交特權和以前的"中華民國（台灣）貿易代表團"的稱號之後，中國政府的這種憤怒進一步加劇。

此外，中國副外長馬朝旭訪問斐濟期間，拉布卡總理拒絕與其會面，也令中國外交官感到不快。

但上個月，拉布卡先生的政府屈服於壓力，再次降低了台灣使團的級別，同時取消了台灣外交官的外交特權之後，斐濟與中國的關係略有回暖。

拉布卡先生還不厭其煩地強調，他仍然將中國視為斐濟重要的經濟和發展夥伴，儘管他繼續堅持認為兩國擁有不同的價值觀和政治制度。

上個月，拉布卡先生說，他計畫對中國和澳大利亞進行正式訪問，但斐濟政府一直沒有公開宣布訪問的日期，直到中國大使館周二宣布了邀請他參加成都大運會的消息。

中國大使館在推特上說，中國大使祝願拉布卡先生早日康復，並邀請他在雙方都方便的時候再次訪問中國。