俄-非峰會 普京向非洲6國承諾免費供糧

俄非峰會/糧食

在終止"黑海糧食倡議"並對烏克蘭糧食出口港發動一系列空襲11天後，俄羅斯總統普京今天7月27日在聖彼得堡舉行“俄羅斯與非洲”峰會，試圖贏得非洲領導人的支持。

俄羅斯總統普京在俄非經濟和人道主義論壇全體會議上發表講話。2023年7月27日俄羅斯聖彼得堡。

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據法新社報道，普京在俄羅斯電視台播出的開幕致辭中說："未來幾個月，我們將能夠向布基納法索、津巴布韋、馬里、索馬里、中非共和國和厄立特里亞免費提供 2.5 萬至 5 萬噸穀物。

普京說，我國可以在商業和（人道主義供應）方面免費替代烏克蘭的糧食"，他斷言，俄羅斯是一個"可靠和負責任的"（糧食）生產國。

上周，莫斯科拒絕延長2022年7月在聯合國和土耳其主持下籤署的穀物協議，並對烏克蘭糧食出口重要港口敖德薩港進行一系列轟炸。非洲國家對此表示關切。

在一年的時間裡，該穀物出口協議使近3300萬噸穀物離開了烏克蘭港口，幫助穩定了糧食價格，避免了糧食短缺的風險。

普京今天在講話中還為自己的決定辯解說，西方國家"阻礙"了俄羅斯化肥和穀物的運輸。他說："有關俄羅斯糧食和化肥交付的協議中沒有一項條件得到滿足"。

法新社說，自2022年2月俄羅斯在烏克蘭發動軍事攻勢以來，克里姆林宮在國際舞台上孤立無援，但它仍然可以依靠許多非洲國家的支持或中立，這次峰會被視為對莫斯科的一次外交和政治考驗。

據Politico的新聞說，從來賓名單看，非洲的領導人並沒有被普京先生迷住，或者至少不想讓人覺得他們被迷住了：確認出席這次峰會的有來自 49 個國家的17位國家元首。

受到關注的缺席者是尼日爾總統巴祖姆。他正被發動政變的總統衛隊扣押。據英國廣播公司報道，這些士兵說，他們已經廢除了憲法，中止了所有機構的運作，並關閉了該國的邊境。

俄羅斯塔斯社周三晚些時候報道稱，巴祖姆先生沒有回應論壇的邀請，其他尼日爾高級官員也沒有回應。