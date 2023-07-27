停戰70周年 聯合國澄清當年干預朝鮮侵略韓國戰爭緣起

聯合國/朝韓戰爭70周年

在《朝鮮停戰協定》簽署70周年前夕，聯合國7月26日在其網站澄清當年聯合國干預朝鮮侵略韓國戰爭的緣起：

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從聯合國建立初期起，朝鮮始終是聯合國關注的問題，第二次世界大戰之後，聯合國力圖通過朝鮮全國範圍的自由選舉來建立一個統—、獨立的朝鮮國家而未獲成功，於是，南朝鮮和北朝鮮在1948年分別成立了政府。

聯合國網站接着寫道，1950年6月25日，韓國受到朝鮮軍隊的進攻。朝鮮戰爭爆發。安理會同日舉行會議，要求停火併籲請北朝鮮軍隊撤回到三八線。27日，安理會通過決議，建議會員國向大韓民國提供援助。7月7日，安理會在蘇聯為抗議中國代表權問題而缺席的情況下，通過第84號決議，授權美國指揮聯合司令部幫助大韓民國擊退北朝鮮軍隊，並授權聯合司令部使用聯合國旗幟。

聯合國網站接着寫道，1953年7月27日，《朝鮮停戰協定》在朝鮮板門店簽字，歷時三年多的朝鮮戰爭得以停止。

聯合國秘書長古特雷斯表示，朝鮮戰爭摧毀了朝鮮半島，停戰協定讓流血得以停止。70年來，它一直是維護半島和平與穩定的法律基礎。

古特雷斯說：“今天，我們緬懷所有（這場戰爭的）死難者，我們與無數失散多年的家庭一樣感到悲痛”。

聯合國秘書長指出，朝鮮半島仍處於分裂狀態。在地緣政治緊張局勢加劇、核風險增加以及對國際準則的尊重受到侵蝕的情況下 ，局勢升級的威脅正在增加。

他說：“我們需要為和平而加強外交。我敦促各方恢復定期外交接觸，營造有利於對話的環境。我們的目標依然明確：可持續的和平以及朝鮮半島完全、可核查的無核化。”

古特雷斯表示，他期待着聯合國工作人員和更廣泛的國際社會能夠在新冠大流行後返回平壤。這次集體回歸將對更好地支持人民、加強關係、鞏固溝通渠道做出關鍵貢獻。

他表示：“在我們努力實現朝鮮半島人人享有和平、繁榮和人權的願景時，聯合國是你們堅定不移的合作夥伴。”