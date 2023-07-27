馬克龍在瓦努阿圖譴責大洋洲的“新帝國主義”

馬克龍/瓦努阿圖

法國總統馬克龍7月27日在瓦努阿圖發表講話，譴責大洋洲的"新帝國主義"。前一天，他在新喀里多尼亞警告獨立鬥士們不要選擇在當地“建立一個中國基地"，因為那不叫"獨立"。

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法新社說，這是法國總統首次訪問一個獨立的太平洋國家，馬克龍這次訪問與美國的部長們對該地區的訪問相交叉，完美地詮釋了對抗中國影響日益增長的努力。

馬克龍今天在瓦努阿圖首都維拉港發表演講，詳細闡述5年前他提出的"印太戰略"，該戰略的基礎是：國防和應對全球變暖兩大支柱，以及維護人民主權和國家獨立的方針。

馬克龍於周三晚從法國海外領地新喀里多尼亞飛抵瓦努阿圖訪問。之後，他將於周四晚間前往巴布亞新幾內亞。戴高樂將軍曾於1966 年訪問過瓦努阿圖，當時瓦努阿圖還是一個名為新赫布里群島（les Nouvelles-Hébrides）的英法共管領土。

馬克龍解釋說，他"承認"法國在瓦努阿圖的"殖民歷史"，並譴責說，這是"一段壟斷財富和剝削人民的歷史"，是"一段苦難和異化的歷史"和"販賣人口的歷史"。

但馬克龍基於這段歷史及法國在新喀里多尼亞和波利尼西亞的存在，試圖說明法國如何能成為該地區"平衡力量"的替代者。

法新社說，在這一地區，中國的征服野心日益膨脹，而美國也在與中國抗衡。

巧合的是，美國國防部長奧斯汀也在訪問巴布亞新幾內亞，與法國總統馬克龍的行程相交錯，但他們實際上並不見面。

法國總統馬克龍宣布在薩摩亞開設法國大使館。同時，美國國務卿布林肯在湯加為美國新使館揭幕。布林肯還對北京的"掠奪性"投資提出了警告。

馬克龍今天在瓦努阿圖說，大洋洲受到的"干涉正在增加"。他譴責了“威脅主權"的"新帝國主義"，以及"附帶‘獅子條款’的大量貸款"。他警告說，"實際上，這些貸款是對那些"最脆弱的國家的扼殺。（註：在法律中，"獅子條款"是一種給予貸款方與其義務完全不相稱的權利和優勢的條款。其名來自獅子的支配性和掠奪性。）

法新社說，馬克龍今天在講話中沒有提到中國。

但前一天，他在新喀里多尼亞的態度就沒那麼謹慎，他警告當地獨立鬥士們，不要選擇明天在“新喀里多尼亞”建立一個中國基地"。他斥責道："祝你們好運，但這不叫獨立"。