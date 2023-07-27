2架法國陣風戰鬥機與日本航空自衛隊共同訓練

日本

7月26日傍晚，2架法國陣風戰機降落在新田原基地。日本防空自衛隊最高長官、航空幕僚長內倉浩昭和法軍官員到場迎接。這2架戰機將在該基地和關東周邊，參加與空自的F-15和F-2戰機編隊飛行和按計畫路線飛行的訓練。部隊指揮官Le Bouil准將表示：“將加深相互了解。希望了解地區局勢和面臨何種危機，尋找解決方法。”

廣告 繼續瀏覽後續

共同社報道，按計畫，意大利空軍和澳大利亞空軍的F-35A將於8月飛抵石川縣的空自小松基地。日本航空自衛隊與歐洲和亞洲各國空軍接連實施戰機聯合訓練。去年9月有德國空軍的“歐洲戰鬥機”，今年1月有印度空軍的“蘇-30”，均飛抵茨城縣的空自百里基地。

防衛省的防衛政策主軸一直是日美合作，作為航空戰力核心的戰機也主要與美國一同實施訓練。出於對中國持續增強軍備的擔憂，日本已開始主張有必要開展美國以外國家也參與的多邊合作。

日本政府在去年底修改的3份安保相關文件中提出，為實現“自由開放的印度太平洋”，將與澳大利亞、印度和歐洲及東南亞國家等加強合作。有關與陣風戰機的訓練，內倉強調：“這將提高法國對印太的關注，有助於持續參與。”