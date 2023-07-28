俄-非峰會：普里戈津再次浮出水面

俄羅斯/普里戈津

瓦格納集團老闆普里戈津再次浮出水面：昨天他被發現在聖彼得堡俄非峰會上與一名中非官員會面。此刻，普京正在努力拉攏非洲各國領導人，普里戈津深厚的非洲背景也許有用。

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《莫斯科時報》7月27日在推特上發布一張照片，並解釋說，葉夫根尼-普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在俄-非峰會上與中非共和國代表團的一名成員合影。但該報沒有透露那位與普里戈津握手的中非官員的名字。

該報然後簡短地說，儘管普里戈津在反對俄羅斯軍事領導層的兵變失敗後同意流亡白俄羅斯，但顯然他人還在聖彼得堡。

普里戈津出現在聖彼得堡的時間點，正是普京在那裡舉辦俄羅斯-非洲峰會拉攏非洲國家領導人之際。因此也許普京需要普里戈津的斡旋。

普里戈津的瓦格納集團在非洲經營多年，影響力滲透到中非共和國，利比亞，馬里，喀麥隆...，經營項目廣泛：礦山，資源，軍事培訓，保鏢，打仗，支持武裝政變，推翻親西方政權..

這次，他在聖彼得堡俄-非峰會期間與一名中非代表團官員的會面，有可能與該國7月30日即將舉行公投有關。

據法新社說，一個與準軍事組織瓦格納（Wagner）有關聯的團體國際安全軍官（COSI）周五表示，在7月30日中非全民公決之前，新一輪"教官"（一個經常描述俄羅斯僱傭軍的術語）已經抵達中非共和國。

該團體被美國視為瓦格納集團在中非共和國的幌子公司在Telegram上說："作為預定輪換的一部分，另一架載有我們“教官”的飛機已抵達中非共和國。

7 月 16 日，該組織宣布數百名"經驗豐富"的瓦格納戰士抵達班吉，準備在7月30日公投前"確保安全"。

本周四晚間，一個與準軍事組織瓦格納（Wagner）有關聯的俄羅斯組織在廣播中援引普里戈金的話說："尼日爾發生的一切（軍事政變）不過是尼日爾人民反對殖民者的鬥爭，殖民者試圖將他們的生活規則強加於尼日爾人民。"（上述講話本台未獲第三方證實）。

尼日爾迄今為止一直是西方國家的盟友，繼馬里和布基納法索之後，它已成為薩赫勒地區自2020年以來第三個發生政變的國家。