日本2023防衛白皮書嚴重關切朝中俄三國 主張先發制敵導彈基地

日本2023國防白皮書

日本防衛相濱田靖一今天28日在內閣會議上，報告了2023年版日本《防衛白皮書》。白皮書對中俄軍方在日本周邊聯合行動表示“嚴重關切”，並指朝鮮對日本構成的威脅“比以往任何時候都更加嚴重"。

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據共同社報道，日本2023年國防白皮書在卷首對中俄及朝鮮增強軍事能力做了專題介紹，強調日本“正面臨戰後最為嚴峻和複雜的安全保障環境”，並就強化自衛隊體制，及到2027年度的5年內投入大約43萬億日元（約合人民幣2.2萬億元）的防衛費，尋求理解。

該白皮書指出，中國正在急速強化軍事力量，是對國際秩序的“最大戰略挑戰”。

白皮書還譴責中俄轟炸機與艦艇在日本周邊的聯合行動“是明確企圖對日本國家的示威活動”。

日本2023白皮書認為，烏克蘭遭到俄羅斯進攻的原因在於威懾力不足，因此主張日本有必要“根據對方的能力”來建設自己的防衛力量。強調擁有“對敵基地的攻擊能力”是“阻止敵方入侵的關鍵”。並就“擁有摧毀他國境內導彈基地的能力”謀求理解。

對於最近不斷向日本海發射各種導彈的朝鮮，日本2023國防白皮書推測，朝鮮的核武導彈射程可能已能覆蓋日本。白皮書特彆強調，這個情況對日本的安全“構成前所未有的緊迫威脅”。