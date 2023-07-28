馬克龍在巴布亞新幾內亞發起“保護森林”新夥伴關係

法國/巴布亞新幾內亞/生態

法國總統馬克龍7月28日在巴布亞新幾內亞國家公園，宣布了一項合作計畫，包括為巴布亞新幾內亞“保護原始森林”的努力提供"報酬"。法國希望推廣這一模式。

巴布亞新幾內亞總理詹姆斯-馬拉佩（右）和法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍（中）在莫爾斯比港亞太經合組織大廈與馬納加拉斯人聚會2023年7月28日。

廣告 繼續瀏覽後續

在這個大洋洲島國首都附近的瓦里拉塔國家公園的高地上，法國總統在巴布亞新幾內亞總理馬拉佩（James Marape）的陪同下走上前去，脫下外套，然後繫上領帶，穿過兩公里長的森林，來到一處令人嘆為觀止的全景面前。在這一時刻，這個景點被以法國總統馬克龍的姓氏全名重新命名為：Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron景點。

戰略對決

巴布亞新幾內亞擁有豐富的礦產和其他自然資源，靠近主要航道，是西方與中國戰略角力的關鍵點。

面對北京在該地區日益增長的影響力，美國尤其重視防務合作，並與莫爾茲比港簽署了安全條約。

正如馬克龍周四在瓦努阿圖解釋的那樣，法國在資源方面無法與美國和中國這兩個超級大國競爭，所以法國決定把重點放在環境上，瓦努阿圖是馬克龍此行的前一站。

法國總統周五在結束巴布亞新幾內亞之行的新聞發布會上補充道："我們的目標完全不是與中國或美國競爭"，而是"與這個地區的國家平等地建立完全平等的夥伴關係"。巴布亞新幾內亞總理詹姆斯-馬拉佩（James Marape）也表示，"我們需要談和平與共存，同時尊重多樣性"，而不是霸氣"強權"。

法國總統周四在現場解釋說，原始森林"佔地球表面的14%，占我們所說的不可回收碳的75%，也就是說，當我們砍伐森林，當我們燃燒時，我們釋放了碳，因此在某種程度上，我們在倒退"。

馬克龍指出，國際社會已經在資助植樹造林工作，但"完全沒有一個經濟模式來幫助保護現有的森林"。

“森林國家衛士”

根據今年3月在利伯維爾法國與加蓬共同舉辦的"一個森林峰會"宣布的新框架，現在的想法是與有關國家簽訂合同，以便"有償"交換"這些原始森林提供的環境福利"，從而保護這些森林。

本周四，法國與巴布亞新幾內亞簽訂了第一份此類合同。現階段，歐盟為該項目提供了6000多萬歐元的資金。

巴黎希望更進一步，從現在到12月初第28屆氣候大會（COP28）期間，動員七國集團的其他國家支持這一倡議。法國總統的一位顧問解釋說，最終將通過尚未開發的金融工具，讓私營部門加入這一"新經濟理論"。

目前已經加入的有：非政府組織和慈善家，如保護國際、野生動物保護協會和貝索斯基金，以及聯合國機構。

從現在到阿聯酋第28屆氣候大會期間，法國希望將這一合作模式推廣到其他擁有原始森林的國家，主要集中在東南亞、剛果河流域和亞馬孫地區。從剛果和剛果民主共和國開始。

法國總統認為，這是一個國際正義與否的問題。他說："我們在邊境對碳徵稅"，"我們在邊境對毀林徵稅，禁止進口毀林產品"，但我們卻沒有"補償"那些在"最模範的吸收碳的國家"。

巴布亞總理感謝法國總統，贊他成為"森林國家的捍衛者"。他說，我指望我的兄弟埃馬紐埃爾-馬克龍總統向全世界發表講話。他補充說，如果我們不談森林和海洋保護以及綠色經濟，就談不上氣候變化。

與此同時，兩國還簽署了其他協議。法國開發署在太平洋地區，特別是在氣候問題上的地位日益提高，它承諾與歐洲夥伴和澳大利亞一起資助巴布亞新幾內亞修復港口，以發展"生態責任模式"。