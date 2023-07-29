布林肯：努力維持台海現狀絕對必要 奧斯汀：對台軍援不影響支持烏克蘭

美國/台灣/烏克蘭

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）7月29日在出席澳美外長、防長“2+2”會談後的新聞發布會時表示，美國將向台灣提供的防空能力不會危及支持烏克蘭的努力。白宮28日宣布向台灣提供3.45億美元的軍事援助。據兩名匿名美國官員向美聯社介紹，其中將包括便攜式防空系統等裝備。

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布林肯周六在介紹會談內容時向記者表示，“在我們今天的討論中，最重要的是我們共同承諾推進一個自由、開放、安全、繁榮、有韌性和互聯互通的印度-太平洋。但我們對此的實際含義是什麼呢？我們的意思是，在這個地區，各國可以自由規畫自己的道路，自由選擇合作夥伴——問題可以公開、透明地處理；規則可以共同決定，公平適用；貨物、思想和人員可以合法、自由地流動。”

布林肯說，“《聯合聲明》明確指出，美國和澳大利亞都致力於實現這一目標、這一願景，並通過我們在雙邊層面共同開展的工作，以及通過我們在整個地區建立的經過振興的、在某些情況下是新的聯盟和夥伴關係來實現這一目標和願景。”

在介紹了雙方參加的諸如四方安全對話（Quad）、澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）等地區多邊機制後，布林肯表示美澳“兩國正在捍衛基於規則的國際秩序，這一秩序幾十年來一直支撐着和平與安全，並確保每個國家都能在不受任何脅迫的情況下作出自己的主權決定”。

布林肯說，“我們這樣做的一部分是通過與中國接觸，但必要時也要反對中國破壞南中國海和東中國海航行自由、破壞維護台灣海峽和平與穩定的現狀、通過經濟脅迫向各國施壓的行為。”

布林肯補充說，“我們還團結一致，支持烏克蘭反對俄羅斯的野蠻侵略戰爭。澳大利亞的援助對於爭取烏克蘭的主權、領土完整和未來仍然至關重要。今天，我們討論並譴責了俄羅斯將糧食武器化的行為，包括其最近決定停止參與《黑海穀物倡議》，並繼續轟炸烏克蘭的出口基礎設施。”

奧斯汀在發表開場白時提及，“我們今天的會晤再次證明了我們牢不可破的聯盟的力量，我們兩國之間的戰略一致性從未如此強大。我們對自由開放的印度-太平洋有着共同的願景，我們承諾將進一步投資於我們的聯盟，以維護這一願景。”

奧斯汀說，“今天的討論結果是我們聯盟在共同努力加強本地區穩定和威懾力方面邁出的又一大步。我們正在深化與澳大利亞的部隊態勢合作，升級（澳洲）北領地的重要空軍基地，並在新的地點開展重要的基礎設施項目。這些舉措合在一起，將加強我們應對本地區危機的能力，同時增強我們的互操作性。”

奧斯汀說，“我們將繼續增加美軍在澳大利亞的輪換駐紮。這包括海上巡邏和偵察機，它們將提高我們對本地區海域的認識。我們還將引入新的美軍水上艦艇輪換和遠征潛艇訪問澳大利亞。這些努力將加強我們的互操作性，提高我們執行關鍵任務的維持和後勤能力，從而增強威懾力。”

奧斯汀說，“同時，我們正在建立一個持久後勤支持區，以進一步擴大我們的後勤和維修合作，我們還同意推進與其他地區夥伴的防務關係。我們批准了與日本和澳大利亞加強三邊合作的計畫，其中將包括F-35戰鬥機訓練與合作。我們還同意擴大我們在太空領域的合作，並提高我們在這一新領域和重要領域與澳大利亞進行更深入協調的能力。”

奧斯汀介紹稱，“這也是我們與澳大利亞國防工業開展多項互利合作的原因。其中包括承諾在2025年前幫助澳大利亞生產制導多管火箭發射系統（GMLRS）。我們正在努力通過簡化採購流程，加快澳大利亞獲得優先彈藥的速度。我們還高興地宣布，我們正在採取措施，使澳大利亞能夠維護、修理和大修關鍵的美國（裝備）和美國採購的彈藥。”

在稍後的問道環節中，來自福克斯新聞頻道的記者向奧斯汀問及，“今天早些時候（白宮）宣布了首次為台灣的‘總統提取權’（軍援）。您是否擔心向台灣轉讓防空系統會影響對烏克蘭的武器供應？”

在奧斯汀發言前，布林肯表示，“我認為你剛才聽到的以及你向我的同事提出的問題突出表明，在台灣問題上努力維持現狀的絕對必要性，並確保沒有人單方面採取可能破壞這一現狀的行動。這就是我們所有人都關注的焦點。”

奧斯汀隨後回答說，“你的問題是，我們希望向台灣提供的防空能力是否會危及我們支持烏克蘭的努力。簡短的回答是：不會。你會記得，我們為支持烏克蘭所做的工作是一項國際努力。如你所知，我們每個月都會召集大約50個國家，深入了解烏克蘭的需求，並儘快提供支持和安全援助。這些支持主要針對他們的迫切需求。”

奧斯汀補充說，“關於台灣，我們向他們提供的是防禦能力。眾所周知，根據《台灣關係法》，我們致力於幫助他們獲得自衛所需的能力。因此，這與我們過去所做的並無不同。同樣是防禦能力，它不會危及我們為支持烏克蘭所做的任何事情。”

奧斯汀說，“對台灣。我認為，重要的是要利用我們現有的每一種工具、每一種機制——‘對外軍售’（FMS）、其他東西、‘總統提取權’（PDA）之外的其他東西。因此，這確實是在利用我們現有的每一種工具。”