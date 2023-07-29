澤連斯基視察巴赫穆特附近的烏軍特種部隊陣地：當面致謝非常重要

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7月29日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在烏克蘭特種作戰部隊日之際視察了烏東頓涅茨克州巴赫穆特附近的該部隊前線陣地。澤連斯基在會見一線戰士時表示，“當面祝賀是非常重要的，這就是為什麼我想在這裡，握住你們有力的雙手，感謝你們沒有讓我們的國家被佔領，沒有讓烏克蘭和我們擁有的一切：我們的身份、我們的生活被摧毀”。

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據烏總統府介紹，澤連斯基周六訪問了位於巴赫穆特區恰西夫亞爾（Chasiv Yar）的烏軍特種部隊戰術小組指揮所。他聽取了當地指揮官關於責任區作戰情況、特殊任務執行情況以及部隊對武器裝備需求的報告。澤連斯基與駐紮在當地的烏軍特種作戰部隊的軍人交談，祝賀他們節日快樂，並向他們頒發了國家獎章。在場人員默哀片刻，悼念為烏克蘭自由和獨立獻出生命的英雄們。

澤連斯基周六通過例行視頻講話介紹稱，“今天，在頓涅茨克州。恰索夫亞爾、克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）、斯拉維揚斯克市（Sloviansk）、德魯日基夫卡（Druzhkivka）、康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）。與我們的戰士、我們的英雄在一起。”

澤連斯基說，“在特種作戰部隊戰士的職業日之際，我向他們表示祝賀，並有幸親自向他們表示祝賀、握手和頒獎。他們總是在前線（戰鬥）最激烈的地區，執行責任最為重大的特殊任務。現在也是一樣——在巴赫穆特附近，我來到了他們身邊。我感謝他們的力量和英雄氣概，感謝他們的專業精神，感謝他們以極其專業的方式保衛烏克蘭。”

澤連斯基說，“特種作戰部隊的英雄氣概難以言表，以至於不可能說出所有細節。他們對俄羅斯恐怖分子造成了特別明顯的打擊。”

澤連斯基提到，“戰爭期間，17名特種作戰部隊戰士被授予烏克蘭英雄稱號。遺憾的是，其中13人被追授榮譽稱號。共有2520名特種部隊戰士被授予國家獎章。感謝你們，戰士們，感謝你們為烏克蘭、為我們全體人民取得的成果！感謝你們獲得的勳章，這是一份真正的榮譽！我再次祝願你們取得最重要的勝利！戰勝俄羅斯的邪惡。”

澤連斯基在講話中還指出，“第聶伯羅。昨天導彈襲擊現場的工作已於上午完成。九人受傷，其中包括兩名兒童和青少年。每個人都得到了必要的幫助。”

澤連斯基補充說，“每一次這樣的打擊，每一次俄羅斯的恐怖行動，敵人都必將感受到正義的力量。我們不會忘記或原諒任何事情，也不會原諒任何一個人。”

澤連斯基誓言，“讓俄羅斯的每一次損失都成為其罪惡的報應，讓每一個佔領者、每一個俄羅斯兇手、所有那些對烏克蘭和烏克蘭人的恐怖負有責任的人知道——只要他們還活着——正義必勝。烏克蘭必勝！”