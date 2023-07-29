烏軍用朝鮮火箭彈打擊俄軍，戰場繳獲或由友邦扣押後提供

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據英國《金融時報》周五報導，烏克蘭炮兵已經在使用朝鮮製造的火箭彈轟炸俄羅斯陣地，將平壤的彈藥用於對抗其盟友俄總統普京的入侵部隊。在被摧毀的巴赫穆特市附近，烏軍部隊向該報記者展示了他們使用的蘇聯時代的“冰雹”多管火箭炮系統，而烏方使用這些朝鮮彈藥的情況此前從未經報道過。

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烏克蘭軍械庫的起源凸顯了這場自二戰以來歐洲最大規模的陸地衝突是如何成為世界上幾代軍事裝備的混合大熔爐的，其中既有老舊的蘇聯裝備，也有現代的精確武器。烏克蘭炮兵指揮官魯斯蘭（Ruslan）說，他的部隊不喜歡朝鮮火箭彈，因為它們的啞彈率相對較高，許多都會誤射或爆炸失敗。

根據其標識，這些朝鮮火箭彈大多製造於20世紀80年代和90年代。一名烏克蘭“冰雹”多管火箭炮部隊成員警告記者說，當操作人員發射朝鮮彈藥時，不要離火箭發射器太近，因為“它們非常不可靠，有時會做出瘋狂的舉動”。這些炮手是支持烏軍攻擊巴赫穆特南北兩翼俄軍的炮兵部隊中的一員。

蓋蒂圖片社和自由歐洲電台/自由電台的記者曾於6月底和本月在烏克蘭南部的紮波羅熱地區拍攝到烏軍擁有朝鮮彈藥的照片，但並未確認這些彈藥來自該國。據烏方士兵介紹，這些朝鮮火箭彈是一個“友好”國家從一艘船上“扣押”的，然後運到烏克蘭。他們拒絕提供更多細節。烏克蘭國防部表示，這些火箭彈是從俄軍手中繳獲的。

烏克蘭國防部長顧問薩克（Yuriy Sak）說，“我們繳獲了他們的坦克，繳獲了他們的裝備，這很有可能也是烏克蘭軍隊成功開展軍事行動的結果”。他補充說，“俄羅斯一直在包括朝鮮和伊朗在內的各個暴政國家購買不同類型的彈藥”。

朝鮮直接向烏克蘭提供火箭彈的可能性很小，因為平壤一直支持俄羅斯的全面入侵。俄羅斯國防部長紹伊古本周飛抵平壤，慶祝朝鮮戰爭停戰70周年，並擬與朝鮮軍方“加強合作”。白宮3月稱，有證據表明莫斯科正在與平壤談判用武器換糧食。

美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比（John Kirby）還指控平壤在巴赫穆特戰役的高峰期向普里戈任領導的瓦格納集團出售火箭彈和導彈，巴赫穆特戰役是俄羅斯入侵中持續時間最長、最血腥的戰役。普里戈任將這一指控斥之為“流言蜚語和猜測”。

“冰雹”系統是蘇聯設計的一種自行式122毫米多管火箭炮，可在20秒內從安裝在烏拉爾卡車底盤上的發射管發射多達40枚火箭彈。自2014年莫斯科打着分離主義起義的幌子，利用正規軍和地方代理部隊入侵烏克蘭東部以來，雙方在交戰中都使用了該火箭彈發射器。

人權觀察組織將“冰雹”多管火箭炮系統描述為“臭名昭著的濫殺濫傷武器”。卡內基國際和平基金會俄羅斯與歐亞項目高級研究員科夫曼（Michael Kofman）形容該系統是“多管火箭炮中的AK-47”，被全世界幾十支軍隊使用。

該武器的使用無處不在，促使許多國家為其製造彈藥，包括朝鮮。儘管存在可靠性問題，烏克蘭人還是樂於使用“冰雹”多管火箭炮系統。魯斯蘭說，“我們需要每一枚火箭彈”。