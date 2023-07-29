馮德萊恩下周將前往馬尼拉，首位訪問菲律賓的歐委會主席

歐盟/菲律賓/印太

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將於7月31日至8月1日對菲律賓進行正式訪問。她將是雙方建交近60年來首位到訪該國的歐盟委員會主席。馮德萊恩屆時將與菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）舉行會談，預計將探討貿易、投資和就歐盟推出的基建倡議“全球門戶”的合作問題。

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小馬科斯去年6月就任菲律賓總統後，於12月訪問了布魯塞爾，參加歐盟-東盟紀念峰會。在深化與美國和日本的安全關係的同時，他強調“獨立的外交政策”，並正在推動包括歐洲在內的全方位外交，例如尋求在經濟領域的合作。

據歐盟對外行動署介紹，馮德萊恩受小馬科斯之邀訪問菲律賓旨在為歐盟與菲律賓的雙邊關係注入新的動力，並就共同關心的問題進行討論，特別是在貿易、綠色和數字轉型以及安全方面。

訪問期間，馮德萊恩將會見小馬科斯總統，雙方將討論貿易、投資和“全球門戶”基建倡議合作等問題。該倡議旨在滿足歐盟夥伴國家的基礎設施需求，同時應對最緊迫的全球挑戰。這些挑戰包括應對氣候變化、改善衛生系統、提高全球供應鏈的競爭力和安全性等。

訪問期間，馮德萊恩還將在由菲律賓歐盟商會與馬卡蒂商業俱樂部合作舉辦的高級別商業活動上發表講話。

歐盟對外行動署表示，歐盟還在加強與更廣泛的印太地區的戰略接觸。該地區日益增長的經濟、人口和政治影響力使其成為塑造基於規則的國際秩序和應對全球挑戰的關鍵角色。

歐盟於2021年啟動了《印太合作戰略》，在共同價值觀和原則，包括對尊重民主、人權和法治承諾的基礎上，再次對印太地區給予政治承諾，目標是為該地區的穩定、安全、繁榮和可持續發展作出貢獻。