教宗方濟各敦促俄羅斯重新加入“黑海穀物倡議”：拯救數百萬遭受饑餓的人

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天主教教宗方濟各7月30日在講話中呼籲為恢復通過《黑海穀物倡議》供應糧食而祈禱，並向俄羅斯當局發出呼籲，以拯救數百萬遭受饑餓的人。

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方濟各周日在主日天使禱文結束時呼籲繼續為“陷入困境的烏克蘭祈禱，那裡的戰爭正在摧毀一切，甚至糧食”。他特別表達了對《黑海穀物倡議》破裂的擔憂。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭的穀物出口以及俄羅斯的糧食和化肥出口都受到了嚴重影響。供應中斷進一步推高了本就不斷飆升的糧食價格，導致了全球糧食危機。在聯合國和土耳其的促成下，《黑海穀物倡議》正式簽署，旨在重新將至關重要的糧食和化肥從烏克蘭出口到世界各地。

方濟各說，“我呼籲我的弟兄俄羅斯聯邦當局恢復《黑海倡議》，安全運輸糧食”。他強調，糧食是上帝賜予人類的食物，戰爭對糧食的破壞是對上帝的嚴重冒犯。方濟各說：“千百萬忍饑挨餓的弟兄姐妹的哭聲響徹天庭”。

俄羅斯於7月17日退出該協議，理由是該國無法充分出口本國糧食。俄總統普京宣稱，該協議的主要目標，即向有需要的國家供應糧食並未實現。

英國常駐聯合國代表吳百納（Barbara Woodward）表示，俄羅斯對包括港口城市敖德薩在內的烏克蘭主要城市的糧食供應發動了一系列襲擊，造成6萬噸糧食損失，這些糧食足夠27萬人一年的生活。

與此同時，俄羅斯也在向非洲國家示好，普京將莫斯科塑造成一個可靠的糧食來源。普京提出包括向非洲大陸免費提供糧食，但聯合國表示，這並不能彌補俄羅斯退出《黑海穀物倡議》造成的損失。