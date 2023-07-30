澤連斯基：戰爭逐漸回到俄羅斯境內，這是不可避免自然公平的過程

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7月30日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在位於該國西南部的伊萬諾-弗蘭科夫斯克州訪問期間看望了一家醫院中的烏軍傷員。他並在周日的例行視頻講話中表示，“今天是所謂的‘特別軍事行動’的第522天，俄羅斯領導人預計這次行動將持續一兩周。烏克蘭越來越強大。戰爭正逐漸回到俄羅斯境內——回到其象徵性中心和軍事基地，這是一個不可避免、自然和絕對公平的過程”。

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據塔斯社報導，俄羅斯首都莫斯科市內一棟大樓當天清晨在遭到無人機襲擊後發生爆炸，造成一人受傷。俄國防部表示，烏克蘭試圖用無人機攻擊莫斯科設施，其中一架無人機在奧金佐沃區上空被摧毀，另外兩架被電子干擾後墜毀在莫斯科市。受此事件影響，莫斯科伏努科沃機場一度被關閉。烏克蘭官員尚未承認對襲擊事件負責。莫斯科距離烏克蘭邊境約500公里。

澤連斯基在講話中說，“俄羅斯的侵略在戰場上已經破產。今天是所謂的‘特別軍事行動’的第522天，俄羅斯領導人預計這次行動將持續一兩周。烏克蘭越來越強大。戰爭正逐漸回到俄羅斯境內——回到其象徵性中心和軍事基地，這是一個不可避免、自然和絕對公平的過程。”

澤連斯基補充說，“但我們必須意識到，與去年一樣，俄羅斯恐怖分子仍有可能在今年冬天襲擊我們的能源部門和重要設施。今天，我們與各社區討論了目前為所有可能發生的情況所做的準備。”

澤連斯基還提到，“我們向社會各界介紹了我們在‘和平方案’（Peace Formula）、烏克蘭加入北約前的安全保障、與北約和歐盟的談判等方面所做的工作。人們需要了解我們國際政策的細節，而其中有一部分是他們可以提供幫助的。”

澤連斯基指出，“特別是，這樣最高拉達議員才會有切實的動力為烏克蘭需要的決定而努力。必須通過與歐盟談判所需的所有法律。如果有人不願意在烏克蘭最高拉達積極工作，他們就必須明白這將對他們在社區中產生怎樣的負面影響。他們應該對自己抱有適當的態度：要麼他們是為了烏克蘭，要麼他們在烏克蘭會很困難。”

莫斯科方面，俄總統普京29日晚間在出席媒體見面會時被問及，“我們是否會執行非洲國家的和平倡議，或者至少執行其中的一些單獨條款？”

普京在答覆中表示，“但與任何和平倡議一樣，該倡議本身是好的，因為它旨在找到和平解決衝突的辦法。一個半月前我們在聖彼得堡舉行會議之後，這些規定，或者說這項和平倡議的要點，正在得到落實。確實，它們是以這種方式實施的，但是，在這些舉措中……總共有十點，其中之一是交換囚犯，交換被拘留者，解決家庭問題，有關人道主義問題給孩子等等。”

普京說，“但有些事情是困難的或不現實的。例如，其中一點就是‘停火’。但烏克蘭軍隊正在推進，他們正在進攻，正如他們所說的那樣，正在實施大規模戰略進攻。為什麼要我們停火？當我們受到攻擊時，我們不能停火。當我這樣說時，人們會想。”

普京補充說，“或者，例如，‘開始和平談判’。我們並沒有拒絕。你們自己也知道，我一直說我們從未拒絕和談。但如果那裡簽署了禁止談判的法令。我說：‘有法令禁止談判，但我們不拒絕’。昨天桌上的人面面相覷，心裡想着。他們怎麼能堅持呢？ 事實上，為了啟動這一進程，雙方必須達成一致。”

去年10月，澤連斯基簽署法令，批准了烏克蘭國家安全與國防事務委員會關於不可能與俄總統普京進行談判的決議。