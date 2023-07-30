莫斯科市遭無人機襲擊，致一人受傷

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據塔斯社報導，俄羅斯首都莫斯科市一棟大樓在遭到無人機襲擊後發生爆炸，造成一人受傷。俄羅斯國防部表示，周日在莫斯科城攔截了三架無人機，它們企圖襲擊俄羅斯首都西部的商業和購物區。

7月30日，在無人機襲擊事件發生後，消防員在莫斯科市一棟受損辦公樓附近開展工作。

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知情人士向塔斯社介紹稱，“Oko-2大樓的一名保安在爆炸中受傷。無人機襲擊導致（該建築）一樓至四樓的玻璃碎裂”。此前，莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，該市遭到了烏克蘭無人機的襲擊。莫斯科市兩座辦公樓的外牆輕微受損。沒有人員傷亡。

據俄羅斯國防部稱，7月30日清晨，烏克蘭試圖用無人機攻擊莫斯科設施，其中一架無人機在奧金佐沃區上空被摧毀，另外兩架被電子干擾後墜毀在莫斯科市。受此事件影響，莫斯科伏努科沃機場一度被關閉。烏克蘭官員尚未承認對襲擊事件負責。

俄羅斯國防部的聲明稱，“防空部隊在莫斯科州奧金佐沃區上空摧毀了一架烏克蘭無人機，另有兩架無人機受到電子戰干擾，在失去控制後墜毀在莫斯科市一棟非住宅建築群內”。

一名爆炸目擊者告訴路透社，她能看到火光和濃煙。她說：“我們聽到了爆炸聲，就像波浪一樣，每個人都跳了起來”。

該目擊者補充說，“然後是大量濃煙，什麼也看不見。從上面可以看到火光”。莫斯科距離烏克蘭邊境約500公里，自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，莫斯科很少成為襲擊目標。