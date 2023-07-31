日政府宣布岸田文雄將出席下月日美韓峰會：加強三邊夥伴關係

日本/美國/韓國

日本政府7月31日宣布，首相岸田文雄將於8月17日起訪問美國，並出席18日在華盛頓附近的總統休假地戴維營舉行的日美韓首腦會談。這是首次專門舉行三方會議，而不是在國際會議場邊召開。三國首腦將討論如何應對不斷發展核武器與彈道導彈項目的朝鮮，並努力加強合作。協調發布聯合聲明。

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日本內閣官房長官松野博一在周一的新聞發布會上表示，“如果情況允許，岸田首相定於8月17日起訪問美國，並出席8月18日在戴維營舉行的日美韓首腦會談。會上，我們將就加強三國間的戰略夥伴關係，以維護和強化以法治為基礎的自由開放的國際秩序，以及應對朝鮮等問題交換意見。”

白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）上周五通過聲明介紹稱，“在這次峰會上，三國領導人將慶祝三邊關係翻開新的篇章，重申他們之間牢固的友誼紐帶以及美國和日本、美國和大韓民國之間鋼鐵般堅定的聯盟關係。”

白宮表示，“三國領導人將討論在印太地區內外擴大三邊合作的問題，包括應對朝鮮構成的持續威脅以及加強與東盟和太平洋島國的關係。此次峰會將推進三方在應對全球和地區安全挑戰、促進基於規則的國際秩序以及促進經濟繁榮方面的共同願景。”