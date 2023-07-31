英外相：俄烏戰爭後非洲領導人正用腳投票，將加強在安全問題上與非洲接觸

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英國外交發展大臣克萊弗利（James Cleverly）最新在受訪時表示，英國必須加強與非洲國家在“真正可持續的安全措施”方面的合作，並承認一些非洲國家向俄羅斯僱傭兵組織瓦格納求援是為了滿足其“未滿足的需求”。

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克萊弗利在接受英國《金融時報》採訪時說，他將“認真對待”非洲領導人提出的“與英國軍隊開展能力建設和培訓工作”的新機遇和任何請求。他談到，英軍的專業精神和對國際法的尊重是一件“好事”，英軍可以向非洲大陸“輸出”。除英國本土外，英軍在非洲的軍事部署數量最多，在那裡開展訓練和行動，包括在加納和肯尼亞。

克萊弗利即將對加納、尼日利亞和贊比亞進行為期四天的訪問。他承認俄羅斯和中國向一些非洲國家提出了“表面上有吸引力的提案”，但認為這種趨勢正在轉變。自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，出席日前在聖彼得堡舉行的第二屆俄非峰會的非洲領導人數量急劇下降，從2019年首屆峰會的43位領導人降至上周的17位領導人蔘會，這表明非洲領導人正在“務實”和“用腳投票”。

克萊弗利說：“關於中國，我與非洲領導人交談過，他們對自己的負債水平感到不安，對中國不加入巴黎俱樂部（由22個國家組成的債權國組織）感到不安，例如，在談到如何處理國家債務問題時。”

在他出訪非洲前，英國議會議員發表的一份報告中嚴厲抨擊了英國政府十年來“低估和輕視”了瓦格納組織。克萊弗利堅稱不“完全同意這種說法”，並強調英國對瓦格納及其官員，包括該組織創始人普里戈任實施的制裁。他還說，與瓦格納有關的國家對該組織的影響力“越來越感到不安”。

不過，克萊弗利補充說，“我們需要誠實地面對自己，如果不是有未滿足的需求，瓦格納組織不會在非洲開展活動”。他補充說，“如果各國擔心其國內安全，如果他們擔心無法自衛，那麼我們應該認識到這一點，我們應該尋求與他們討論什麼是真正可持續的安全措施。”

上周末，尼日爾總統衛隊首領在煽動政變廢黜民選總統後，宣布自己是這個西非國家的領導人。普里戈任專門表態對這場政變表示歡迎，並向新領導人提供了僱傭軍服務。在英國削減國際援助預算之後，克萊弗利強調倫敦將向非洲提供安全援助，這可能會引起非政府組織的關注。

非洲仍然是英國外交部特定地區雙邊援助支出的最大受援方，但根據官方統計，2022年的援助金額同比下降了近19%，降至11億英鎊。

克萊弗利表示，隨着非洲大陸經濟和政治影響力的增長，他本周對三個非洲國家的訪問旨在加大與非洲大陸國家建立“互惠互利的商業關係”的力度。他警告說，在英國人眼中，非洲國家往往被衝突、饑荒和“困難”所困擾，這與非洲大陸部分地區日益繁榮的景象不符。

克萊弗利承認英國將不得不“競爭”非洲的經濟機會，但他補充說英國是一個“可靠的”合作夥伴。明年四月，英國將舉辦英非投資峰會。