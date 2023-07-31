韓國防部回應朝俄武器貿易報道：必須立即停止非法貿易

韓國/朝鮮/俄羅斯

7月31日，韓國國防部就外媒報道朝鮮有輸俄武器跡象表示，聯合國安理會決議禁止與朝鮮進行武器交易，敦促立刻停止“非法武器貿易”。

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據韓聯社報導，韓國國防部發言人全河奎周一在例行記者會上作出如上表態。他指出，韓國政府正在密切關注相關動向。

全河奎強調，與朝鮮進行非法武器交易是公然違反聯合國對朝制裁決議並危害國際社會和平穩定之舉，應當立刻停止。

此前，英國《金融時報》29日報道稱，烏克蘭炮兵已經在使用朝鮮製造的火箭彈轟炸俄羅斯陣地，將平壤的彈藥用於對抗其盟友俄總統普京的入侵部隊。

據烏方士兵介紹，這些朝鮮火箭彈是一個“友好”國家從一艘船上“扣押”的，然後運到烏克蘭。他們拒絕提供更多細節。烏克蘭國防部表示，這些火箭彈是從俄軍手中繳獲的。

與此同時，美國多次譴責朝鮮通過海上運輸向俄羅斯供應武器，朝鮮和俄羅斯對此均予以堅決否認。對於《金融時報》報道的可靠度，全河奎表示，一些報道援引了政府官員的說法，“認為存在‘可能性’。”

俄羅斯國防部長紹伊古27日在朝鮮勞動黨中央委員會本部大樓與朝鮮最高領導人金正恩舉行了會談。談話中，雙方就進一步發展兩國在國防安全領域的戰略戰術協同合作等一系列問題進行了認真商議。

俄國防部通過社交媒體平台“電報”發布的聲明中指出，紹伊古26日在與朝鮮國防相強純男舉行會晤表示，“我相信今天的會談將有助於加強我們防務部門之間的合作”。

紹伊古沒有具體說明兩國將如何加強軍事合作，但他以“共同的邊界和豐富的合作歷史 ”為由，強調朝鮮是俄羅斯的重要夥伴。