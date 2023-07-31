馮德萊恩：歐洲安全與印太安全不可分割，南海仲裁案裁決具法律約束力

歐盟/菲律賓/印太

7月31日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）到訪馬尼拉，並與菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）舉行了會談。馮德萊恩在講話中表示，歐盟希望加強雙邊關係，並在五大領域與菲律賓展開合作。當談到安全問題時，馮德萊恩指出，“歐洲的安全與印太地區的安全是不可分割的。在我們這個相互聯繫的世界中，基於規則的秩序所面臨的挑戰影響着我們所有人。”

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小馬科斯在會後發表致辭時表示，“馮德萊恩女士和我結束了一次成功而富有成效的雙邊會談。這是歐盟委員會主席首次訪問我國。但在會晤期間，我們討論了經濟關係，並特別關注振興我們兩個地區之間的貿易。我對歐盟委員會和菲律賓今年為菲律賓-歐盟自貿協定談判而開展的範圍界定工作表示歡迎。菲律賓政府專家將與歐盟委員會合作，以達成雙邊自貿協定。”

小馬科斯說，“在發展合作方面，我們承諾就菲律賓綠色經濟計畫達成一項融資協議，這是一筆價值6000萬歐元的贈款，旨在支持菲律賓在循環經濟、可再生能源和減緩氣候變化等領域的發展。我同樣感謝歐盟對邦薩摩洛和平進程以及本國在法治和司法、農業、太空合作和災害管理等領域發展的堅定支持。”

小馬科斯談到，“正如我向馮德萊恩主席提到的那樣，菲律賓和歐盟是志同道合的夥伴，我們有着共同的價值觀：民主、可持續和包容性繁榮、法治、和平與穩定以及人權。從去年在布魯塞爾開始，我和閣下之間的持續交流證明了我們共同的願望，即把我們的雙邊關係推向更高的水平。”

隨後，馮德萊恩在發言中表示，“今天，我來到這裡是為了加速我們之間合作的新時代。我們有許多共同的價值觀和利益。我們都希望努力加強我們的民主。我們相信以規則為基礎的國際秩序，我們相信促進和捍衛這一秩序的必要性。因此，全面加強我們的聯繫是有意義的。我們討論了這樣做的幾種方式。”

馮德萊恩指出，歐盟將與菲律賓在貿易、應對氣候變化、數字經濟、原材料和安全問題加強合作。她特彆強調了歐盟“全球門戶”（Global Gateway）基建倡議在雙方就應對氣候變化和幫助菲律賓發展數字經濟方面的突出作用。

馮德萊恩向菲方表示，“‘全球門戶’是歐盟面向全球的可持續基礎設施投資計畫。我們希望在這條道路上與你們合作，特別是與我們剛剛在這裡簽署的‘歐洲團隊綠色經濟倡議’合作。我們將提供資金、專業知識和技術，支持你們向循環經濟轉型並生產綠色能源。歐盟和成員國，將為這一綠色倡議提供近5億歐元”。

馮德萊恩還談到，“歐洲公司已經準備好來菲律賓投資。今年，我們將啟動菲律賓數字經濟一攬子計畫。也就是說，我們將在海底電纜的快速可靠連接、網絡安全培訓以及5G的部署和發展方面開展合作。”

馮德萊恩說，“我們還在研究一條海底電纜的可能延伸線路，我們計畫通過北極線路將這條電纜延伸到日本。這條電纜可以一直延伸到東南亞，我們認為它可以經過菲律賓。這將使你們在對你們的繁榮和國家安全都有幫助的基礎設施上佔據戰略地位。”

就雙邊安全合作，馮德萊恩表示，“全球地緣政治格局正在發生變化。它動蕩不安，更具威脅性。專制領導人表明，他們願意將威脅付諸行動。俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭動搖了國際秩序的基礎。它違反了《聯合國憲章》和國際法的基本原則，如領土完整和主權。”

馮德萊恩指出，“這就是歐洲支持烏克蘭勇敢抵抗侵略者的原因。因為非法使用武力是不能容忍的——在烏克蘭不能容忍，在印度-太平洋也不能容忍。歐洲的安全和印度-太平洋的安全是不可分割的。在我們這個相互聯繫的世界中，對基於規則的秩序的挑戰影響着我們所有人。我們的社會要為更高的能源賬單和食品成本付出代價。這就是為什麼我們對印太地區日益加劇的緊張局勢感到擔憂。”

馮德萊恩補充說，“歐盟一直非常支持自由開放的印度-太平洋。因為一個沒有脅迫威脅的印度-太平洋是我們的穩定、和平和各國人民繁榮的關鍵。歐盟強調，2016年南中國海仲裁案仲裁庭裁決具有法律約束力，為和平解決各方爭端提供了基礎。”

馮德萊恩說，“我們願意通過共享信息、開展威脅評估以及建設貴國國家海岸觀測中心和海岸警衛隊的能力，加強與菲律賓在本地區海上安全方面的合作。最後，我們有一個將我們的夥伴關係提升到新水平的廣泛路線圖。讓我們利用我們關係中的巨大勢頭。”