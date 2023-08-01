莫斯科再遭無人機襲擊 烏總統顧問：莫斯科正在迅速適應一場全面戰爭

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俄羅斯國防部8月1日稱，烏克蘭當天凌晨使用3架無人機襲擊莫斯科，其中一架被電子壓制後失控，並墜毀在莫斯科市境內。另兩架在莫斯科州上空被防空系統擊毀。稍早時，莫斯科市長索比亞寧表示，一架無人機撞上了莫斯科市內一座高層建築，150平方米的玻璃受損，但沒有人員傷亡的信息。

8月1日，無人機襲擊莫斯科市後，緊急救援人員在一棟受損的辦公樓附近開展工作。

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俄羅斯國防部周二發表聲明稱，“基輔政權企圖利用無人機對莫斯科和莫斯科州的各種設施進行恐怖襲擊，但被挫敗。兩架烏克蘭無人機在莫斯科州奧金佐沃地區和納羅-福明斯克地區上空被防空部隊擊落”。該部門補充說，“另一架無人機通過電子戰失效，該軍用無人機失去控制後，墜落到莫斯科城綜合體的一棟非住宅建築中”。

索比亞寧通過其“電報”頻道寫道，“防空部隊擊落了數架飛往莫斯科的無人機。其中一架無人機擊中了（莫斯科）城的同一棟摩天大樓。大樓21層的外牆受損。急救人員正在事發現場開展工作。”

俄羅斯緊急服務部門的一名消息人士在事件發生後不久宣布，在最近一次針對莫斯科的無人機襲擊中無人受傷。該消息人士向塔斯社表示，“根據初步數據，莫斯科城IQ區的一座塔樓遭到無人機襲擊後沒有人員傷亡。大樓17層以上的玻璃受到損壞。”

俄新社報導指，這並不是烏方第一次嘗試用無人機襲擊莫斯科：上周日，俄羅斯防空系統擊落一架無人機，兩架無人機在莫斯科城墜毀。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周二在推特上寫道，“莫斯科正在迅速適應一場全面戰爭，反過來，這場戰爭很快將最終轉移到‘戰爭製造者’的領土上，以收回他們的所有債務……俄羅斯即將發生的一切，都是客觀的歷史進程。更多不明無人機、更多崩潰、更多內亂、更多戰爭……”

儘管基輔方面並為對莫斯科遭受的多場無人機襲擊宣告負責，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周日襲擊事件發聲後亦表示，“今天是所謂的‘特別軍事行動’的第522天，俄羅斯領導人預計這次行動將持續一兩周。烏克蘭越來越強大。戰爭正逐漸回到俄羅斯境內——回到其象徵性中心和軍事基地，這是一個不可避免、自然和絕對公平的過程。”