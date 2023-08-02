莫迪不太可能前往南非出席金磚國家峰會，被指將線上參會

印度/金磚國家/國際

據路透社引述新德里消息人士報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）很可能會以線上方式參加本月晚些時候在南非舉行的金磚國家峰會，而不是親自出席。當路透社問及莫迪是否會前往約翰內斯堡參加8月22日至24日舉行的金磚國家領導人會晤時，印度外交部拒絕發表評論，而印度總理辦公室也沒有回應。

廣告 繼續瀏覽後續

在今年峰會的主辦方南非政府地勸說下，俄羅斯總統普京已經決定，他將以線上方式參會。中國和俄羅斯熱衷於在此次峰會上討論金磚國家的擴張問題，而印度則對此持保留意見。

路透社報導指，巴西也一直在抵制金磚國家增加新成員的勢頭，但在本月稍後的峰會上，有關新成員加入標準的辯論似乎不可避免。

上個月，印度還改變了在新德里舉辦上合組織峰會的計畫，但沒有給出正式理由，而是以線上形式主辦了此次峰會。一位印度政府官員說，新德里對加入中國主導的金磚國家和上合組織等集團越來越感到不安，尤其是在印度與美國和其他西方大國走得更近的時候。

2020 年，新德里和北京在喜馬拉雅山脈有爭議的邊境地區發生衝突，據報道造成20名印度士兵和4名中國士兵死亡，此後兩國關係急劇惡化。上合組織峰會召開前幾天，莫迪剛剛結束對華盛頓的國事訪問，美國總統拜登為他鋪上了紅地毯。

然而，印度不願譴責俄羅斯入侵烏克蘭，這讓西方國家感到失望。相反，新德里擴大了與莫斯科的貿易，購買了創紀錄數量的俄羅斯石油。印度今年同樣是二十國集團（G20）輪值主席國，並將於9月初主辦該集團領導人峰會。