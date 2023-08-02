土俄總統通話，就普京訪問土耳其達成共識

俄羅斯/土耳其/國際

俄羅斯總統普京8月2日與土耳其總統埃爾多安進行了電話會晤。雙方在會談中就普京對土耳其訪問一事達成了共識。具體訪問日期尚未公布。此外，埃爾多安在通話中向普京表示，土耳其將繼續為恢復黑海穀物交易進行“緊張”的努力和外交活動。

廣告 繼續瀏覽後續

據土耳其總統府通訊局介紹，埃爾多安在通話中強調了《黑海糧食倡議》的重要性，他認為該協議是“和平的橋樑”，並表示在俄烏戰爭期間，不應採取可能加劇緊張局勢的步驟。

埃爾多安說，長期中止《黑海糧食倡議》對任何人都沒有好處，並補充說，需要穀物的低收入國家將遭受最大損失。他指出，穀物價格在這一經聯合國和土耳其斡旋下達成的協議執行期間下降了23%，而在過去2周內又上漲了15%。

7月17日，俄羅斯宣布退出《黑海穀物倡議》，但即使在前幾個月重啟協議時，莫斯科也曾抱怨協議中俄羅斯的部分沒有得到執行。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）20日表示，他將“毫不鬆懈”地努力確保來自烏克蘭與俄羅斯的糧食產品和化肥不受阻礙地進入全球市場，由此來持續應對全球的饑餓和糧價上漲問題。他還強烈譴責俄羅斯對敖德薩和其他烏克蘭港口城市的襲擊。

克林姆林宮稱，普京在周三的通話中概述了俄羅斯在終止從黑海港口出口烏克蘭糧食的 “一攬子”協議，以及解除對俄羅斯糧食和化肥供應的封鎖方面的原則立場。他指出，在 《黑海穀物倡議》俄羅斯部分的執行完全缺乏進展的情況下，“進一步延長該協議毫無意義”。他重申，“一旦西方國家履行了《伊斯坦布爾協議》（《黑海穀物倡議》）中規定的對俄羅斯的所有義務，俄方就願意重返該協議。”

克宮稱，在討論俄土夥伴關係議程時，兩國領導人重點關注了經貿關係的發展前景、能源領域聯合戰略項目的實施以及旅遊業的合作。雙方對貿易的穩步增長表示滿意，到 2022年底，貿易額幾乎翻了一番。

普京與埃爾多安同意繼續在各個層面進行接觸，包括為雙方領導人可能舉行的會晤做準備。埃爾多安還感謝普京派出兩架俄羅斯水陸兩棲滅火機，幫助土耳其抗擊野火。