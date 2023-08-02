多瑙河港口伊茲梅爾遇襲 法國譴責俄羅斯蓄意危及全球糧食安全

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俄羅斯周三對烏克蘭南部的一個重要河港發動了無人機襲擊，再次將目標對準了用於從該國出口穀物的重要基礎設施。路透社援引消息人士的話說，由於襲擊造成的破壞，與羅馬尼亞隔多瑙河相望的烏克蘭伊茲梅爾港不得不暫停運營。法國外交部通過聲明指責俄羅斯“蓄意”破壞烏克蘭穀物出口所必需的基礎設施，從而危及全球糧食安全。

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7月17日，俄羅斯宣布退出《黑海穀物倡議》，並再次封鎖了黑海港口的航運。自此，多瑙河港口伊茲梅爾成為烏克蘭穀物出口的主要通道。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周三表示，早些時候發生的爆炸對烏克蘭南部地區造成嚴重破壞。他在“電報”平台上寫道：“又一個戰爭之夜。不幸的是，烏克蘭遭到了破壞。最嚴重的破壞發生在烏克蘭南部。”

法國外交部發言人周三通過聲明表示，“法國以最強烈的措辭譴責俄羅斯對烏克蘭的新一輪襲擊，襲擊於8月1日至2日晚發生在多瑙河畔伊茲梅爾港的基礎設施上。升降機、穀物棚、貨運站油罐、倉庫和行政房舍遭到破壞或摧毀。”

法方表示，“繼質疑《黑海穀物倡議》之後，俄羅斯再次蓄意破壞穀物出口所必需的基礎設施，危及全球糧食安全。俄羅斯擡高農產品價格，並試圖阻止其主要競爭對手之一出口其產品，這只是在犧牲最弱勢民眾的利益來謀求自身利益。法國將繼續向受俄羅斯侵略造成的糧食不安全影響最嚴重的國家提供糧食援助。”

法方強調，“這些襲擊再次以民用基礎設施為目標，違反了國際人道主義法。正如（法國）外交部長科隆納（Catherine Colonna）在多個場合強調的那樣，這些不可接受的行為構成戰爭罪，絕不能逃脫懲罰。法國將與其合作夥伴密切協調，繼續向烏克蘭提供軍事支持，以加強其防空能力，並支持烏克蘭法院和國際刑事法院打擊此類罪行不受懲罰的現象。”