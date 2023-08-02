擔憂失去地位，巴西被指目前是金磚國家擴張的主要阻力

巴西/金磚國家/國際

據路透社引述3位巴西政府官員報導，巴西一直在抵制由主要新興經濟體組成的金磚國家集團增加成員國的勢頭，但在本月稍後的峰會上，有關新成員加入標準的辯論似乎不可避免。金磚國家成員還包括俄羅斯、印度、中國和南非，被一些人指為制衡七國集團（G7）等傳統外交論壇的力量。金磚國家以協商一致的方式作出決定，因此巴西的同意將是該集團任何擴展的關鍵。

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在與美國的貿易關係緊張之際，中國希望提高自己的政治影響力，長期以來一直在推動擴大金磚國家的成員範圍。因入侵烏克蘭戰爭而在外交上孤立無援的俄羅斯也在抓住機會爭取盟友。今年擔任金磚國家輪值主席國的南非於6月召開了“金磚之友”會談，多個國家迫切希望加入。

消息人士稱，就連長期以來對該集團快速擴張持謹慎態度的印度也可能原則上接受了這一想法。然而，巴西方面擔心，如果讓其他國家加入，該集團將失去地位。約有30個國家表示有興趣加入金磚國家，其中22個國家已正式提出申請，阿爾及利亞上個月也提出了申請。

一位匿名巴西官員說，“擴大集團可能會使其變成另一個樣子。巴西的立場一直是關注集團的凝聚力和維護我們在重要國家集團中的空間”。透露消息的3位巴西官員中有2位出席了最近在南非開普敦舉行的外長會議，會議在8月22日至24日約翰內斯堡金磚國家峰會之前討論了這一問題。外交官們被要求回到繪圖板上，設計一個整個集團都能接受的接納新成員的程序。如果不能達成一致，預計本月的峰會將無法解決這一問題。

金磚國家成員國的人口佔世界人口的 40%以上，經濟總量佔全球經濟總量的26%左右，在被視為由傳統西方大國主導的外交渠道之外，該集團為各國提供了一個替代論壇。它的影響力和經濟實力讓更多國家渴望加入。中國外交部在一份聲明中證實了其對迅速擴大成員的興趣，稱北京“支持在擴大成員方面取得進展，並歡迎更多志同道合的夥伴早日加入‘金磚五國大家庭’。”

俄羅斯表示，在即將召開的金磚國家峰會上，擴張將是重要議程。俄總統普京因面臨國際刑事法院向他發出的逮捕令而不會出席南非的峰會。俄總統新聞秘書佩斯科夫在新聞發布會上說，“這是一個非常重要的話題，因為我們看到越來越多的國家發表聲明，表示有意加入金磚國家”。

印度外交部沒有回應置評請求。一位印度政府官員告訴路透社記者，“印方對擴建持保留意見……如果一定要擴張，那就需要達成共識”。南非是2010年金磚國家擴員的第一個受益國，現在該國支持吸收新成員。不過，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）表示，擴員方案需要“更仔細的審查和理解”。

巴西利亞的消息人士告訴路透社，巴西政府將主張任何擴大都應循序漸進，保持地區平衡，並讓金磚五國繼續發揮突出作用。一位巴西官員說，新成員可以像其他國際組織一樣，作為夥伴國參加峰會，但不成為正式成員。這位官員說：“巴西在某些時候不得不讓步，因為我們是現實的，阻撓事情的發展不是我們的本性。但這對我們沒有好處”。

金磚國家觀察家、巴西熱圖裡奧·瓦加斯基金會國際關係學院副教授斯頓科爾（Oliver Stuenkel）分析說，“巴西過去在反對擴張的問題上一直允許印度佔據主導地位”。但他補充說，印度似乎已經減少了就這一問題地抵制。

斯頓科爾認為，鑒於印尼的地區實力、在全球經濟中日益增長的作用以及缺乏全球性爭議，印尼是加入金磚國家的有力候選國。相比之下，將伊朗、委內瑞拉或沙特阿拉伯包括在內將改變該集團的動態，使巴西等國更難保持其影響力。