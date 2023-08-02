白宮將要求美國會首度通過“外國軍事融資”管道，對台提供軍援

美國/台灣/烏克蘭

據英國《金融時報》周二報導，白宮將要求美國國會在對烏克蘭的軍援補充預算申請中為台灣提供武器資金，以便在中國威脅日益加劇的情況下加快對台提供武器。據兩位知情人士稱，美國行政管理和預算局將在補充預算申請中包括對台灣的撥款，作為加速提供武器的努力的一部分。如果獲得國會通過，台灣將首次通過美國納稅人資助的“外國軍事融資”（Foreign Military Financing）管道獲得武器。

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白宮預計將於本月向美國國會提交申請。此前，白宮宣布美國將首次根據“總統提款授權 ”方式從五角大樓庫存中向台灣提供3.45億美元的武器。將台灣軍援資金納入補充預算並使用“總統提款授權 ”提供武器的決定凸顯了美國幫助台北的緊迫性正在上升。由於中國增加了在台灣周邊的軍事活動，批評當前拜登政府台灣戰略的人士敦促華盛頓更快地提供武器。

位於華盛頓的燈塔全球戰略諮詢公司印太業務負責人塞耶茲（Eric Sayers）分析說，“這將是重要的一步，標誌着美國政府現在願意在多大程度上加速威懾台灣海峽”。他補充說，“幾十年來，我們一直選擇只向台灣出售軍事裝備，但現在……我們看到‘總統提款授權’和‘外國軍事融資’這兩種工具都得到了動用，正如它們在烏克蘭取得的巨大成功一樣”。

據親台遊說團體、美台商業協會稱，台北仍在等待歷屆美國政府批準的價值230億美元的武器銷售，包括魚叉導彈和無人偵察機。有些軍售案是5年多前宣布的。美國軍事指揮官經常對向台灣轉讓武器以加強其安全的速度緩慢表示不滿。

白宮拒絕就為台灣申請多少資金髮表評論或透露細節。美國國會對補充預算的最終投票將是對本屆國會支持基輔的首次考驗，補充預算將主要集中在對烏克蘭的新軍事援助上。一些極右翼共和黨籍聯邦眾議員最近試圖利用“2024財年國防授權法案”限制美國對烏克蘭的支持，但未能成功。

將國會兩黨都非常支持的對台軍援納入烏克蘭的補充預算可能有助於拜登政府和親基輔的共和黨人贏得原本可能反對的議員的支持。華盛頓智庫、美國企業研究院的亞洲安全問題專家庫珀（Zack Cooper）說：“增加對台灣的補充撥款將使一些眾議院共和黨人處於更加困難的境地，因為許多反對烏克蘭撥款的人仍然繼續支持台灣”。

拜登去年12月簽署“2023財年國防授權法案”，納入“台灣政策法案”部分條文，授權2023至2027年通過美國國務院的“外國軍事融資”計畫，提供台灣100億美元無償軍援。但當時國會撥款法案並未授權“外國軍事融資”提供相關資金。庫珀補充說，“觀察家們正在密切關注國會今年是否能言行合一”。他指出，“這筆補編可以說是最好的機會”。

中國駐美大使館表示，中方 “堅決反對美國與台灣的軍事關係以及向台灣提供武器”，呼籲美方“停止給台灣海峽的和平與穩定帶來風險”。