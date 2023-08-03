伊斯蘭國組織宣布其領導人死亡

法新社從貝魯特報道，伊斯蘭國聖戰組織周四宣布其領導人阿布·侯賽因·侯賽尼·庫拉奇(Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurachi)在敘利亞西北部與伊斯蘭團體“沙姆解放組織”（Hayat Tahrir al-Sham）的衝突中死亡。但沒有說明他的具體死亡日期及其它細節。

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伊斯蘭國組織的新任發言人通過通訊應用程序“電報”（Telegram）上該組織的頻道發布錄音聲明表示，阿布·侯賽因·侯賽尼·庫拉奇是在敘利亞“伊德利布省的一個地方”與基地組織當地的前分支“沙姆解放組織”發生直接對抗後被殺。

這位發言人表示，沙姆解放組織這個與伊斯蘭國組織敵對的聖戰組織試圖抓捕阿布·侯賽因·侯賽尼·庫拉奇，發言人沒有說明他死亡的具體地點，也沒有說明他死亡的具體日期。

但是，今年4月底，土耳其總統埃爾多安曾宣布，代號為阿布·侯賽因·庫拉奇的伊斯蘭國組織的假定最高領導人，在土耳其情報部門在敘利亞的一次行動中被“消滅”。

根據土耳其阿納多盧通訊社，該男子在鄰近伊德利布省的阿夫林省被殺，這一省份受到土耳其軍隊以及親安卡拉的敘利亞派系的控制。這家土耳其通訊社還說，被“消滅”的這名聖戰分子當時躲在一所帶有“地下掩體”的房子里，引爆了他的炸藥腰帶。

但是，伊斯蘭國組織的新發言人指責沙姆解放組織為安卡拉工作並殺害了阿布·侯賽因·侯賽尼·庫拉奇。他還說，沙姆解放組織的戰士將阿布的遺體移交給了土耳其政府。

新領導人

伊斯蘭國發言人周四也宣布，該組織新的領導人是阿比‧哈夫桑‧哈希米‧庫拉希（Abi Hafsan al-Hashimi al-Qurashi）。