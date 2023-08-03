俄羅斯

埃爾多安告訴普京，黑海農產品協議是「和平的橋樑」，它長期失效「對大家都沒好處」，窮國受創會最重。

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土耳其總統埃爾多安8月2日呼籲俄國總統普京別讓緊張情勢升溫。在俄羅斯攻擊從烏克蘭運出農產品的重要設施後，埃爾多安今天表示：「任何會讓俄烏戰爭更趨緊張的動作都不應該採行。」

法新社報道，土耳其總統辦公室表示，埃爾多安也強調農產品協議的重要性，並稱這份協議是「和平的橋樑」。

土耳其總統府表示，埃爾多安還告訴普京，黑海農產品協議長期失效「對大家都沒好處」，窮國受創會最重。

聯合國和土耳其去年7月斡旋促成的黑海農產品協議，一度允許原本在俄烏戰爭下出口受阻的烏克蘭農產品得以安全外銷，但在俄羅斯退出之後，協議於上個月終止。

埃爾多安也提到，協議實施時下降23%的農產品價格，在過去兩周回漲15%。他矢言土耳其會透過外交「加緊努力」推動恢復協議。

埃爾多安曾扮演關鍵角色，促成現已瓦解的黑海穀物協議，並把自己定位成俄烏衝突的調停人。

烏克蘭8月2日表示，俄羅斯襲擊烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）的港口基礎設施，鎖定協議瓦解後用於出口農產品的設施。烏克蘭檢方表示，一部農產品升降機、幾座農產品和倉庫因為這波攻擊受損或被毀。