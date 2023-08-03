尼日爾示威者：打倒法國，俄羅斯和普京萬歲

尼日爾/法國/俄羅斯/美國

尼日爾上千名政變支持者在該國獨立63周年之際，舉行親俄反法示威。法軍今天宣布完成撤離法國人和外國人的任務。拜登呼籲立即釋放被扣為人質的總統巴祖姆。

政變領導人阿卜杜拉赫曼·基亞尼將軍的支持者上在尼亞美舉行示威。 海報上寫着：“打倒法國，普京萬歲”2023年7月

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法國國防部和外交部今天8月3日宣布，法國政府在尼日爾政變後發起的從該國撤離法國人和其他外國人的行動已於今天周四結束。

法國防長勒科努（Sébastien Lecornu）在推特上發消息說："我們從尼日爾撤出國民的行動剛剛結束"。他補充說，1079名法國國民和外國國民"現在安全了"。

周二以來，法國軍隊共租用了五架飛機，從尼日爾撤離法國人和其他國家的人員。據法國外交部在推特上發布的消息，在撤離者中有"577 名法國國民及其家屬，以及許多其他國籍的人"，並公布了近50面相關國家的國旗。

示威者：打倒法國，俄普萬歲

8月3日，在尼日爾脫離法國獨立63周年之際，上千人響應"主權主義"民間組織聯盟M62的號召舉行示威。

周四上午在尼日爾首都和其他幾個城鎮出現了支持政變軍人的和平示威，這些人贊成推翻民選總統穆罕默德-巴祖姆，呼喊“打倒法國"，"俄羅斯萬歲”，“普京萬歲"等口號，之前尼日利亞的示威活動已多次打出這些口號，凸顯俄羅斯深耕非洲的背景。

法國外交部在一份新聞稿中強調：法國提請政變軍人注意“保護外交館舍和外交人員的安全是國際法，特別是《維也納公約》規定的義務"。

拜登籲釋放民選總統

美國總統喬-拜登周四呼籲"立即釋放"尼日爾被政變軍人罷免的總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）。民選總統巴祖姆已被政變軍人扣為人質八天。

拜登說：我們"維護尼日爾來之不易的民主”，並說，"在此關鍵時刻，美國與尼日爾人民站在一起，尊重植根於共同民主價值觀和支持文官政府的長達數十年的夥伴關係。

拜登是在西非國家尼日爾宣布獨立 63 周年之際發表的上述聲明。他還說，尼日爾是西方軍隊在薩赫勒地區打擊聖戰分子的重要軍事基地。