日美韓領導人擬定期舉行會談，展現三國團結強化威懾力

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據共同社引述多名外交消息人士報導，8月18日將在美國總統度假地戴維營舉行的日美韓峰會中，出現了關於三國領導人定期舉行三邊會談的提議。目的是通過領導人之間的定期溝通，在安保和經濟領域向內外展現強有力團結，三國正在探討。報導稱，日美韓擬牽制朝鮮核與導彈開發以及中國的霸權行為，帶動強化威懾力。

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報導指，定期舉行日美韓峰會的方案在事先協調的過程中出現。日本政府相關人士認為，“如果主辦此次會談的美國政府探詢就會考慮。不會反對”。

韓國總統尹錫悅上台後，三國首腦會談已頻繁舉行。假如就定期會談達成共識後，因各國內政緣故等耽誤舉行，“可能會造成美國對東亞的干預變弱的錯誤訊息”（日本政府消息人士語），這一擔憂也揮之不去。

三國預計將根據各首腦的意向，對包括舉行頻率及形式在內，是否定期舉行展開收尾協調。此次在戴維營舉行的日美韓峰會將不採取借國際會議之機的形式，首次單獨舉行。

據韓聯社報導，三國領導人將在戴維營峰會期間就開通首腦熱線電話，全方位加強溝通的事宜進行討論。

韓國總統辦公室相關人士周四接受記者電話採訪時表示，三國領導人將通過會談發表的《共同宣言》尚處於起草階段，領導人之間的熱線開通問題有望在會上討論。另一名總統室人士表示，比起立刻結成軍事同盟，韓美日首腦先開通熱線加強合作更為可取。

英國《金融時報》日前報導稱，美方希望將“韓日有義務在遭到攻擊時彼此協商”的內容寫入《共同宣言》之中。韓國政府人士對此表示，韓美首腦目前可隨時進行溝通，而關鍵在於韓日首腦今後也可能保持這種溝通。