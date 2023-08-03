普京：所有俄羅斯官員都應該開國產車

俄羅斯/政治/國際

據俄新社報導，俄羅斯總統普京8月3日在會見國內製造企業負責人時表示，所有俄羅斯官員都必須駕駛國產汽車。他提及，“（俄羅斯政府）各部委、各部門、各事務管理局要求繼續（採購），實際上重點是外國製造的汽車，繼續這種做法。我說絕對排除這種情況，國家所有官員都應該開國產車”。

8月3日，俄總統普京在莫斯科主持會見國內製造加工企業負責人。

廣告 繼續瀏覽後續

普京表示，“在某些方面，它（開俄羅斯國產車）將比以前更加樸素”。

普京補充說，“這沒什麼可怕的。相反，甚至是好事。我們所有這些官僚機構都很出色，但它們應該意識到，有必要努力發展國內品牌汽車和其他國產產品。而提高生活質量的主要目的就在於此”。

普京指出，沒有必要全面拒絕進口，但基本的事情應該集中在國內生產商身上。

7月初，俄羅斯國家杜馬主席沃洛金呼籲政府機構和預算機構的公共採購重點關注國內汽車行業。俄財政部長西盧阿諾夫則表示，他的部門已準備好成為第一個參與購買滿足國家需求的國產汽車的部門。

自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐盟已對向俄羅斯出口汽車等奢侈品實施禁令。

去年3月，歐盟出台的奢侈品禁令禁止向俄羅斯銷售價值超過5萬歐元的歐盟製造汽車，奔馳、法拉利和保時捷等品牌受到影響。歐美的車企紛紛暫停對俄羅斯交付汽車，在俄工廠也宣布停產或者直接脫手股份。