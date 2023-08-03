柬埔寨首相洪森反擊國際批評 為其長子繼位辯護

柬埔寨/洪森

柬埔寨首相洪森周四反擊國際社會批評他的執政黨在沒有真正反對派的情況下贏得選舉，並為他將權力移交給自己的兒子進行了辯護。

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法新社報道，周四，即將卸任的柬埔寨首相洪森在選舉後的首次演講中說：“我可以宣布，民主已經獲勝”。洪森並堅稱，針對他的批評者“並不代表整個國際社會”。

儘管包括美國和歐盟在內的西方大國認為柬埔寨這次選舉"既不自由也不公正"。

該國唯一可與洪森競爭競爭的對手“蠟燭黨”，在投票前幾周，未能在選舉委員會正確登記，被排除在競選之外。

即將離任的首相洪森還為他向自己的兒子洪馬內移交權力進行了辯護，他稱這樣做將可以避免一場"奪權血戰"。

洪森說，他將請求國王在下周一任命他45 歲的長子洪馬內為首相，以便這名兒子能夠在8月22日的信任投票前組建政府。

一些反對者認為，這種王朝更替使柬埔寨更接近朝鮮。而現年70歲的洪森已統治這個東南亞小國柬埔寨近40年。

作為紅色高棉的前成員，洪森被指控剝奪基本自由權，並利用司法系統鉗制反對者，在他的任期內，已有數十名反對者被投入監獄。

在洪森執政期間，柬埔寨與中國的關係顯著靠近。

即將離任的首相洪森曾建議解散蠟燭黨，因為該黨涉嫌與流亡法國的著名民主人士、反對黨人桑蘭西有聯繫。