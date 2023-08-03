澳媒：郵件顯示中國如何資助所羅門群島媒體 影響其報道方針

中國/所羅門媒體

據澳洲媒體ABC今天8月3日報道，一封電子郵件泄露了中國對所羅門群島一家報紙的資助在多大程度上影響了該媒體的編輯決策。

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所羅門群島名為“有組織犯罪和腐敗問題報告項目”（OCCRP）發布的一份報告稱，《所羅門星報》承諾向中國駐霍尼亞拉大使館提供有利的報道，以換取印刷和廣播設備所需大約 20.63 萬美元。

當一篇題為《中國之行曝光》的頭版文章於 7 月發表後，該報的編輯並不高興。

這位名叫阿爾弗雷德-薩薩科（Alfred Sasako）的編輯在發給該報擁有者的一封電子郵件中抱怨說，這篇關於"反對派對中國的不當行為暗示我們（所羅門群島）不應該為這次旅行買單"的文章，會削弱他向中國尋求更多資助的能力。

薩薩科先生在 7 月 17 日的電子郵件中寫道："總理已與中國簽署了四項協議，預計這些協議將在包括教育在內的各個領域為所羅門帶來寶貴的利益。

他還說，更令我失望的是，這種宣傳使我很難與中國大使館就中國政府支持《所羅門星報》的問題進行交涉。該編輯還說，我們的報道表明我們贊同反華情緒，而我們對這個情緒並不認同。

所羅門群島於 2019 年從台灣轉為承認中國的外交地位，此後簽署了多項安排，包括與北京的安全協議。

在給中國大使館的建議書中，所羅門群島大力宣揚它能提供什麼來換取它想要的錢，並表示中國將從中"獲益匪淺"。

據澳洲ABC太平洋節拍欄目看到的這份建議書說，"通過與《所羅門星報》和 PAOA 調頻廣播網的持續合作，將加強展示中國在所羅門群島經濟發展領域的慷慨和意圖"。

這個建議書還說，“讀者、訂戶和廣告客戶將繼續從有關中國介入該國基礎設施經濟發展的最新消息中獲益”。

在回答有關泄露郵件的問題時，薩薩科告訴澳大利亞廣播公司ABC，他認為向中國尋求援助並沒有錯，並稱，澳大利亞和其他國家對該報的援助請求視而不見。

這位《所羅門星報》的編輯薩薩科告訴澳大利亞ABC：在冠狀病毒COVID疫情期間，該報的財務狀況不佳，廣告收入的下降使其雪上加霜。

薩薩科還說，“中國是在行動，而不是空談。三年前在中國介入之前，澳大利亞和美國幾乎沒有提供任何幫助”。他補充說，"很高興看到過去70年來一直忽視（所羅門群島）的西方盟國終於意識到了自己在地區的義務和責任，在迎頭趕上方面發揮了自己的作用。

但據澳洲ABC引述澳大利亞外交與貿易部的數據，澳大利亞在2021-22年度，向所羅門群島提供了大約1.61億澳元的援助，並將為即將舉行的太平洋運動會和所羅門群島經濟發展委員會的預算支持提供進一步的援助。

《所羅門星報》前員工被貼上"美國特工"標籤

所羅門群島有組織犯罪和腐敗問題報告項目（OCCRP）最近的一項調查揭示了中國政府是如何試圖對帕勞和所羅門群島的媒體機構施加影響的。

專家們告訴澳大利亞廣播公司，這引起了人們對太平洋地區媒體受外國影響的擔憂。

曾在《所羅門星報》（Solomon Star）工作過的記者兼《深入所羅門群島》（In-depth Solomons）聯合創始人奧法尼-埃雷梅（Ofani Eremae）告訴澳大利亞ABC，利用中國資金購買設備會讓人質疑該報的獨立性。他補充說，"受信任的《所羅門星報》在這種情況下，會失去信譽，失去獨立性，當然，也會成為某種被外人控制的組織。

《所羅門星報》周二對該報告做出回應，在第六版發表了一篇社論，題為"所羅門星報譴責美國資助的“有組織犯罪和腐敗問題報告項目”的攻擊。

該報稱："看到由美國資助的OCCRP通過其代理人奧法尼-埃雷馬（Ofani Eremae）及其所謂的'深入所羅門群島'網站不遺餘力地試圖玷污《所羅門星報》接受中國資助的聲譽，我感到非常難過。

除了說埃雷梅和他的網站是美國特工外，薩薩科還說，埃雷梅和另一名前員工是"一群心懷不滿的人，他們正在尋找機會對《所羅門星報》解僱他們一事大做文章"。

薩薩科補充說，所羅門群島廣播公司（SIBC）和所羅門群島媒體協會（MASI）都曾向中國尋求資金。他對澳洲ABC說："這有錯嗎？絕對沒有"。