蒙古總理：美國是蒙古的重要戰略第三鄰國，將深化在稀土開採方面合作

蒙古/美國/國際

蒙古國總理奧雲額爾登（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）8月2日在訪問華盛頓受訪時表示，蒙古將深化與美國在稀土開採方面的合作。但他警告稱，中美之間的“新冷戰”將損害全球經濟。

廣告 繼續瀏覽後續

奧雲額爾登周三會見了美國副總統哈里斯（Kamala Harris），並同意與美方簽署“開放天空”民航發展協議，並承諾進一步促進兩國經濟合作。隨後在接受路透社採訪時，奧雲額爾登通過翻譯表示：“我們討論了在開採稀土、包括銅在內的關鍵礦產方面的潛在合作”。他稱美國是蒙古的“重要戰略第三鄰國”，與美國在稀土和關鍵礦產方面的合作已經開始，並將根據蒙古礦業與重工業部和美國國務院於6月簽署的諒解備忘錄進一步深化。

蒙古希望與鄰國中國和美國保持良好關係，因為中國控制着世界上大部分稀土礦藏，但奧雲額爾登警告說，如果超級大國的競爭沸騰起來，像蒙古這樣位於中俄兩國之間的內陸國家將會遭受損失。

奧雲額爾登談到，“我擔心，新冷戰將與第一次冷戰截然不同，（更加）困難”，並指出了快速的技術變革和氣候變化等全球性問題。他強調，“我們無法承受新冷戰的局面”。奧雲額爾登呼籲大國“更加負責任”，以避免“對世界許多國家，特別是國際經濟造成嚴重的負面影響”。

奧雲額爾登表示，蒙古正在與特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）就電動汽車領域和太空領域可能的投資與合作進行談判，但他不會在此次訪問期間與這位科技界億萬富翁會面。奧雲額爾登介紹稱，計畫在另一次出訪中訪問加州並會見馬斯克和其他科技行業領袖，具體日期尚未決定。

奧雲額爾登特別提到馬斯克對火星的興趣，後者曾表示希望在火星殖民。奧雲額爾登指出，“我與馬斯克先生討論過一個有趣的話題，那就是蒙古的戈壁灘，那裡的環境與火星類似，我敦促他對此做一些研究”。奧雲額爾登在訪問期間將訪問美國國家航空航天局，預計還將會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。

奧雲額爾登稱，美國是蒙古“民主征程中的指導北極星”，並表示他與美方官員地討論將涉及“我們如何進一步加強我們的民主價值觀”。

奧雲額爾登說，由於蒙古與美國的對手俄羅斯接壤，蒙古遭受了俄羅斯去年全面入侵烏克蘭的影響，包括採礦用炸藥等商品的通貨膨脹。拜登政府一直致力於發展與亞洲各國的關係，以制衡中國日益增長的實力以及北京和莫斯科之間所謂“無上限”夥伴關係。