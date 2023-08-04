波蘭逮捕一名涉嫌為俄羅斯當間諜的白俄羅斯人

波蘭/白俄羅斯間諜

波蘭宣布逮捕一名涉嫌為莫斯科進行間諜工作的白俄羅斯人，此人被控試圖破壞向烏克蘭發送物資的列車。

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波蘭政府今天周五表示，一名涉嫌為莫斯科從事間諜活動的白俄羅斯人在波蘭被捕，此人是一個"俄羅斯間諜網"的成員，該間諜網涉嫌試圖"破壞援助烏克蘭的列車"。

法新社8月4日發自華沙的消息，波蘭外交部要求明斯克"緊急澄清這一事件（......），停止在白俄羅斯與北約成員國波蘭之間的邊境地區進行任何挑釁"。

莫斯科通過克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫（Dmitri Peskov）表示 "沒有這方面的信息"。

波蘭內政部長馬里烏斯-卡明斯基（Mariusz Kaminski）在推特上寫道，這名白俄羅斯人叫米哈伊爾-A.（Mikhaïl A）參加了對軍事設施和港口的偵察。他還為俄羅斯進行宣傳活動"。波蘭內政部長補充說，此人是因涉嫌參與間諜活動而被拘留的第 16 人。

據波蘭政府稱，這名白俄羅斯男子於 2021 年抵達波蘭，並"與他在聖彼得堡和克里米亞結識的俄羅斯聯邦公民保持聯繫"。

波蘭政府在周五在一份聲明中說："這名男子經常改變自己的通訊方式，並銷毀了他犯罪活動的所有痕跡"，並說，這名39歲的嫌疑人已經"部分認罪"。

在烏克蘭與俄羅斯的衝突中，華沙作為西方的重要盟友，於6月底宣布逮捕了一名參加全國錦標賽的俄羅斯冰球運動員，作為對涉嫌間諜網絡查的一部分。

這個被指控的間諜網絡尤其被指控"準備破壞開往烏克蘭的援助列車"以及"發展反烏克蘭情緒和反對波蘭對烏克蘭的援助"。

波蘭對鄰國白俄羅斯可能進行的挑釁表示了新的擔憂，因為白俄羅斯目前正在接納來自瓦格納組織的俄羅斯僱傭兵。

本周早些時候，華沙宣布兩架白俄羅斯軍用直升機侵犯了波蘭領空，促使波蘭這個北約國家加強了其東部邊境的防衛。本周四，波蘭內政部長卡明斯基先生宣布，加強在該地區的監視能力。