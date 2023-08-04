洪災盡摧農田之際 中國停徵澳洲大麥附加關稅

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北京周五宣布停止對澳洲大麥徵收附加關稅的時間點，與洪災正大規模摧毀中國產糧地區的農田相巧合。

澳大利亞種植大麥和燕麥，經常出口到世界各地。

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中國商務部今天8月4日宣布停止對澳大利亞大麥徵收附加關稅，該稅自2020年澳大利亞前政府要求對冠狀病毒起源進行國際調查後開始徵收。

法新社今天發自北京的報道說，中國是澳大利亞的重要客戶，澳大利亞向中國出口的大麥、葡萄酒、牛肉、煤炭和其他原材料是中澳貿易的重要組成部分。

然而，在政治上，北京和堪培拉的關係近年來卻拉開了距離，原因是堪培拉當局不滿中國在其境內展開的影響活動、以及雙方對新疆和香港的人權狀況等問題存在爭議。

在2020年堪培拉公開呼籲國際社會對首先在武漢爆發的冠狀病毒疫情進行溯源調查後，中國針對十多種澳大利亞產品的採取了報復性措施，包括對澳洲大麥徵收高額關稅，對葡萄酒徵收反傾銷稅，使澳洲葡萄酒價格翻了一番甚至兩番。

作為澳大利亞最大的貿易夥伴，北京還陸續對澳大利亞生產的棉花、牛肉、煤炭、龍蝦等產品陸續實施了進口限制。

今天中國商務部宣布停止對澳洲大麥徵收附加關稅的時間點，正值中國各地洪災大規模摧毀糧食作物之際。

也是澳大利亞左翼工黨領袖阿爾巴尼斯2022年5月上台對北京放軟身段之後。

不過，儘管北京和堪培拉正在步入一個漸緩的關係，但澳洲與美英等盟國構成的印太戰略似乎沒有受到影響。