TikTok宣布改變運作方式，以遵守歐盟新規定

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法新社從布魯塞爾報道，中國社交網絡TikTok周五宣布修改運營方式，允許用戶關閉內容自動顯示功能，以遵守將於8月底生效的歐盟新規定。

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法新社表示，根據歐盟的數字服務法案（DSA），互聯網巨頭們將必須遵守關於數據隱私、兒童保護、虛假信息和仇恨言論的更加嚴格的規則。

歐盟專員蒂埃里·布雷頓(Thierry Breton)7月中旬要求TikTok要“加速”工作，以遵守這些新規則。布雷頓警告說，“8月底，我們將就是否已做出了真正、切實的改變進行評估”。

從今以後，中國字節跳動的子公司TikTok將提供選項，用戶從而可以關閉個性化內容的推薦，這一功能通常被認為會讓人上癮。位於歐盟的用戶將能夠自由選擇要觀看的其所在地區或世界其他地區的熱門視頻。

TikTok周五宣布的其他變化旨在讓用戶更容易舉報非法內容，並禁止向13至17歲的年輕人投放定向廣告。

TikTok還保證其內容的審核決定將更加透明，並提供關於視頻被刪除的原因的更多詳細信息。

TikTok表示：“我們不僅將繼續履行監管義務，還將努力通過創新解決方案制定新標準。”

TikTok在全球擁有超過10億活躍用戶，其中在歐盟有1.25億用戶。但美國當局和數個歐洲國家懷疑TikTok對數據的保護不夠，懷疑它允許北京當局監視和操縱其用戶。