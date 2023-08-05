中國駐俄使館批評俄邊境當局粗暴對待中國公民

中國/俄羅斯

5名中國公民在俄羅斯邊境受到“粗暴對待”的視頻在網絡流傳後，中國駐莫斯科大使館宣布向俄方提出了批評以及俄方的回應。

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路透8月5日消息，中國駐俄羅斯大使館對五名被俄羅斯拒絕入境的中國公民的待遇提出批評，稱這種待遇不符合兩國友好關係的整體發展。

中國大使館周五在其微信賬戶上表示，這五人在7月底試圖從哈薩克斯坦開車進入俄羅斯，經過四個小時的檢查後被拒絕入境，簽證也被取消。

中國駐莫斯科大使館的帖子說，使館與俄羅斯外交部和邊防部門進行了會談，"明確指出俄羅斯在此次事件中的“粗暴”和“過度”執法嚴重損害了中國公民的合法權益"。

該使館援引了俄羅斯官員的回應聲明。該聲明稱，俄羅斯歡迎中國公民，也沒有對中國公民採取“歧視性”政策，並指出，這五名中國人簽證申請表上的目的地，與實際目的地不符。

自習近平主席和普京總統於2022年2月宣布建立"無限制"夥伴關係以來，北京和莫斯科曾多次提及雙方的牢固關係。當時普京在入侵烏克蘭的前幾天訪問北京，參加冬奧會的開幕式。

周五，中國表示，將派一名高級官員前往沙特阿拉伯參加周末會談，在一個俄羅斯缺席的論壇上，尋求和平解決烏克蘭戰爭，這對基輔、西方國家和沙特來說，都是一次外交變故。